Снайперша с тайнами: актриса озвучки опубликовала новую информацию о Регине Марек из The Expanse: Osiris Reborn

Актриса озвучки Нола Клоп опубликовала большой пост в социальных сетях, в котором сообщила, что именно она подарила свой голос Регине Марек в The Expanse: Osiris Reborn, и поблагодарила OwlcatGames за предоставленную возможность.

Вы уже могли видеть упоминания в сети, но для меня большая честь официально заявить: я - голос Регины Марек в The Expanse: Osiris Reborn. Огромное спасибо Owlcat Games, Alcon и 3Beep за доверие и эту потрясающую роль в такой культовой вселенной. Я в восторге от того, что смогу оживлять этого персонажа вместе с вами!

Нола также опубликовала немного информации о персонаже:

Регина носит легкую броню и использует боевой сканер для пометки целей. Она уничтожает врагов на большом расстоянии из своей снайперской винтовки, нанося огромный урон.

Регина любит рассказывать истории из своего прошлого, но никто не знает, насколько они правдивы. Она никогда не отвечает на вопросы напрямую, всегда используя юмор и завуалированные комментарии, которые заставляют вас гадать. Все, что вы знаете, это то, что Регина родилась на Земле, получила превосходное образование и стала одной из лучших корпоративных шпионок в системе.

Регина видит в вас ценного союзника в важной операции, которую она никак не сможет завершить, используя только свои связи и обаяние. Ее хладнокровное профессиональное поведение может временами давать сбой, и тогда вы понимаете: это личное. Что бы это ни было - месть, отголосок прошлого или что-то совершенно другое - вы не получите никаких ответов от этой опытной убийцы. По крайней мере, не сразу.

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается как экшен-RPG от третьего лица. Подробности о дате релиза пока не раскрываются.