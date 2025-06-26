Создатель The Expanse: Osiris Reborn немного рассказал о вдохновениях другими играми

The Expanse: Osiris Reborn обещает стать одной из интереснейших разработок для поклонников оригинальной трилогии Mass Effect. Вдохновение играми студии BioWare очевидно, но оказывается, что разработчики черпают идеи и из других тайтлов. Некоторые из вдохновений могут быть действительно неожиданными.

Создавая сегодня RPG, сложно хоть немного не обратить внимание на Baldur’s Gate 3, который является одним из лучших представителей жанра. То же самое касается и Osiris Reborn. Креативный директор студии Owlcat Games Александр Мишулин признал, что произведение Larian Studios является для них источником вдохновения благодаря своей истории, сосредоточенной на спутниках.

Создатель уже ранее подчеркивал, какое большое значение игра придает персонажам, сопровождающим игрока. Однако, что интересно, образцом для их создания послужили японские ролевые игры, такие как Persona 5. Благодаря этому игроки должны чувствовать эмоциональную связь с героями на протяжении всей истории.

Я не говорю, что мы заимствуем что-то, скажем, из Persona 5, но подход – идея о том, что персонажи находятся в центре истории и о том, как они развиваются на протяжении всей истории до самого конца – довольно похожа.

Это также будет видно в самой игре. Члены экипажа, которых мы не возьмем с собой на миссию, не будут просто отдыхать вне нашего поля зрения. Мишулин сообщил, что в это время они могут поддерживать игрока, выполнять другие цели миссии и даже действовать как второстепенные команды поддержки.

Спутники – это не всё. Не менее важна также система создания персонажа. Как оказалось, она черпает вдохновение из серии Souls от студии FromSoftware. В Osiris Reborn персонажи не основаны на классах – игроки могут попробовать любое оружие, которое найдут на своём пути. Открытие их и создание синергии между ними и навыками должно стать важной частью игры.

Система RPG очень открыта, она позволяет вам создать любого персонажа, которого вы хотите. Это часть нашего видения игры – мы хотим дать игрокам возможность экспериментировать и открывать то, что им нравится.