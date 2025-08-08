Создатели космической RPG The Expanse: Osiris Reborn рассказали про одну из фракций в игре

Разработчики из Owlcat Games поделились новыми подробностями о своем космическом RPG The Expanse: Osiris Reborn. В свежем посте команда представила концепт-арт продвинутой марсианской брони и раскрыла ключевые аспекты лора:
Марсианская Республика Конгресса — технологический лидер Солнечной системы. Их флот не имеет равных, а солдаты экипированы новейшими скафандрами и огнестрельным оружием.
The Expanse: Osiris Reborn обещает стать первым крупным проектом Owlcat после успешных Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Игра выйдет в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Новость уже тупо из пальца высосали)