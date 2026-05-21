Создатели ролевой игры The Expanse: Osiris Reborn поменяют актера озвучки, который не устроил игроков

В прошлом месяце Owlcat Games запустила бету The Expanse: Osiris Reborn, представив при этом долгожданный геймплейный фрагмент. 35-минутный ролик позволил увидеть, как может выглядеть потенциальный преемник Mass Effect — и хотя отзывы о нем были в основном положительными, не обошлось и без мелких недочетов.
Одним из таких недостатков считается выбор актера озвучки для главного героя (а значит, и для его брата-близнеца). Разработчики серьезно относятся к отзывам сообщества — настолько, что было принято решение сменить актера.
Owlcat Games опубликовала запись в блоге Steam, в которой подвела итоги отзывов, полученных за последний месяц, и сообщила о предстоящих изменениях в бете. Одним из них станет привлечение нового актера озвучки на главную мужскую роль в ответ на повсеместную критику, связанную с несоответствием его голоса голосам остальных персонажей (в том числе его женского аналога).
Хотя актёр озвучивания главного героя и Джея мужского пола проделал отличную работу, всё же они оказались не настолько выразительными, как нам бы хотелось. Поэтому мы приняли решение заменить голоса этих персонажей.
Уже начался кастинг на роль нового актера, который мог бы заменить своего предшественника. Это решение не осталось незамеченным игроками, которые, хотя и поддерживают решение о смене актера, в то же время сочувствуют уволенному актеру — тем более что это событие может оставить след на рынке озвучивания.
"Разработчики серьезно относятся к отзывам сообщества"...Я даже не знаю что бы было если бы все гении человечества и таланты спрашивали мнение людей перед тем как что-то создать. Уму непостижимо. Может сообщество бросит всё и начнет само делать игры? А в итоге мы все получаем пресную нудятину. И это во всех сферах жизни. Никого нельзя расстратвать и чтобы продавалось...Какой ужас, господа, какой кошмар. Кино смотрю - белый, мулат, негр, монголоид, пара - белый и негритянка(или наоборот). Скукота. Никого не обидеть! Любителей детишек еще засуньте - они тоже люди.
лучше бы набирали актеров русской озвучки
А этого Кинг Конга женского пола поменяют? Она тоже не устроила игроков!
Пусть берут голос Шепарда в чём не прогадают, плюс ностальгия от легендарной трилогии. Конечно актёра жалко что он старался но с другой стороны он ведь работал не за спасибо а за деньги, так что всё нормально, просто не подошёл под роль.