Создатели ролевой игры The Expanse: Osiris Reborn поменяют актера озвучки, который не устроил игроков

В прошлом месяце Owlcat Games запустила бету The Expanse: Osiris Reborn, представив при этом долгожданный геймплейный фрагмент. 35-минутный ролик позволил увидеть, как может выглядеть потенциальный преемник Mass Effect — и хотя отзывы о нем были в основном положительными, не обошлось и без мелких недочетов.

Одним из таких недостатков считается выбор актера озвучки для главного героя (а значит, и для его брата-близнеца). Разработчики серьезно относятся к отзывам сообщества — настолько, что было принято решение сменить актера.

Owlcat Games опубликовала запись в блоге Steam, в которой подвела итоги отзывов, полученных за последний месяц, и сообщила о предстоящих изменениях в бете. Одним из них станет привлечение нового актера озвучки на главную мужскую роль в ответ на повсеместную критику, связанную с несоответствием его голоса голосам остальных персонажей (в том числе его женского аналога).

Хотя актёр озвучивания главного героя и Джея мужского пола проделал отличную работу, всё же они оказались не настолько выразительными, как нам бы хотелось. Поэтому мы приняли решение заменить голоса этих персонажей.

Уже начался кастинг на роль нового актера, который мог бы заменить своего предшественника. Это решение не осталось незамеченным игроками, которые, хотя и поддерживают решение о смене актера, в то же время сочувствуют уволенному актеру — тем более что это событие может оставить след на рынке озвучивания.