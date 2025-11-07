Создатели The Expanse: Osiris Reborn опубликовали заглавную музыкальную тему

Сегодня поклонников The Expanse: Osiris Reborn ждёт небольшой сюрприз: создатели представили заглавную музыкальную тему игры.
Главная музыкальная тема The Expanse: Osiris Reborn была написана Павлом Перепелицей, который также написал заглавную музыку для предыдущих игр студии Owlcat: Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Она передаёт ощущение величия, открытий и ответственности, которые возникают, когда ведёшь команду покорять Солнечную систему.
Действие The Expanse: Osiris Reborn разворачивается в той же вселенной, что и в популярном сериале и романе The Expanse, и рассказывает историю наёмника службы безопасности Pinkwater Security, который оказывается втянутым в хаос смертельной изоляции станции Эрос. После этого ему предстоит собрать команду, командовать мощным кораблём и проложить свой путь через разрушенную Солнечную систему.
The Expanse: Osiris Reborn выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox Series X/S и PlayStation 5. Фанаты могут добавить игру в списки желаний уже сейчас.
Послушав эту композицию я могу сказать она идеально подходит по духу к предстоящей игре. Музыка воплощает дух исследования и опасности в бескрайнем космосе. Спасибо ребятам!!!. Я обязательно добавлю этот саунд в свой плейлист. Хоть кто то порадовал на день N7.
по дешёвке закинули несколько треков и засинтезировали этот трек
их никак ваха не отпустит
у них вся лабуда выходит толька соунд к вахе
как музыка к пространству это не пойдет от слова совсем
Ничего такая.
Что эта убийца масс эффекта,что та с медведями в космосе,не доступны в рф , ну с медведями 100% ,так что похер на эти поделки
эт совокатопесы
а мищки это в эксодес и там пока ни че не ясно
Отлично, эпично и душевно! Именно такая музыка и должна быть у космооперы!
ни че не смущает что звучит одинокого уже для 3 игр? может даже для 4