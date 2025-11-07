ЧАТ ИГРЫ
The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.6 130 оценок

Создатели The Expanse: Osiris Reborn опубликовали заглавную музыкальную тему

monk70 monk70

Сегодня поклонников The Expanse: Osiris Reborn ждёт небольшой сюрприз: создатели представили заглавную музыкальную тему игры.

Главная музыкальная тема The Expanse: Osiris Reborn была написана Павлом Перепелицей, который также написал заглавную музыку для предыдущих игр студии Owlcat: Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Она передаёт ощущение величия, открытий и ответственности, которые возникают, когда ведёшь команду покорять Солнечную систему.

Действие The Expanse: Osiris Reborn разворачивается в той же вселенной, что и в популярном сериале и романе The Expanse, и рассказывает историю наёмника службы безопасности Pinkwater Security, который оказывается втянутым в хаос смертельной изоляции станции Эрос. После этого ему предстоит собрать команду, командовать мощным кораблём и проложить свой путь через разрушенную Солнечную систему.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox Series X/S и PlayStation 5. Фанаты могут добавить игру в списки желаний уже сейчас.

Комментарии:  7
Ваш комментарий
SOLUS5678

Послушав эту композицию я могу сказать она идеально подходит по духу к предстоящей игре. Музыка воплощает дух исследования и опасности в бескрайнем космосе. Спасибо ребятам!!!. Я обязательно добавлю этот саунд в свой плейлист. Хоть кто то порадовал на день N7.

10
Alex40001

по дешёвке закинули несколько треков и засинтезировали этот трек

их никак ваха не отпустит

у них вся лабуда выходит толька соунд к вахе

как музыка к пространству это не пойдет от слова совсем

1
NorthernSky

Ничего такая.

5
ЧикаПанаЧикаТана

Что эта убийца масс эффекта,что та с медведями в космосе,не доступны в рф , ну с медведями 100% ,так что похер на эти поделки

3
Alex40001

эт совокатопесы

а мищки это в эксодес и там пока ни че не ясно

DelDark

Отлично, эпично и душевно! Именно такая музыка и должна быть у космооперы!

1
Alex40001

ни че не смущает что звучит одинокого уже для 3 игр? может даже для 4