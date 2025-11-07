Создатели The Expanse: Osiris Reborn опубликовали заглавную музыкальную тему

Сегодня поклонников The Expanse: Osiris Reborn ждёт небольшой сюрприз: создатели представили заглавную музыкальную тему игры.

Главная музыкальная тема The Expanse: Osiris Reborn была написана Павлом Перепелицей, который также написал заглавную музыку для предыдущих игр студии Owlcat: Pathfinder: Wrath of the Righteous и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Она передаёт ощущение величия, открытий и ответственности, которые возникают, когда ведёшь команду покорять Солнечную систему.

Действие The Expanse: Osiris Reborn разворачивается в той же вселенной, что и в популярном сериале и романе The Expanse, и рассказывает историю наёмника службы безопасности Pinkwater Security, который оказывается втянутым в хаос смертельной изоляции станции Эрос. После этого ему предстоит собрать команду, командовать мощным кораблём и проложить свой путь через разрушенную Солнечную систему.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox Series X/S и PlayStation 5. Фанаты могут добавить игру в списки желаний уже сейчас.