Стелс-операция на Ганимеде выходит из-под контроля в новом геймплейном ролике The Expanse: Osiris Reborn

Одной из самых интригующих новинок на Future Games Show стал новый трейлер The Expanse: Osiris Reborn от Owlcat Games. Разработчики наконец показали в деле то, что обещали ещё на анонсе, — глубокую стелс-механику и систему выдачи себя за чужого, которая может пойти не по плану.

В центре ролика — миссия на Ганимеде, примерно середина кампании. Отряд внедряется на базу «Протогена», чтобы добыть данные о структуре Pinkwater. Сотрудники на месте, охрана на уровне, и всё идёт гладко… пока в игру не вступает «третья сторона» и не превращает проникновение в полномасштабный бой.

Owlcat Games делает ставку на систему последствий — решения игрока не дают мгновенной обратной связи, но аукаются спустя часы игры. Это уже знакомо тем, кто играл в Pathfinder или Rogue Trader, и здесь подход тот же: выбор остаётся в фоне, но в итоге формирует сюжет.

Сам ролик подчёркивает, что каждый компаньон выполняет свою роль в операции: один отвлекает, другой прикрывает, третий взламывает. Но когда ситуация выходит из-под контроля, в ход идёт уже оружие — и здесь разработчики обещают «выкручиваться на лету» как ключевой навык.

Визуально игра напоминает Mass Effect, и сравнения неизбежны — особенно на фоне неясного будущего самой серии BioWare. Но The Expanse предлагает не космооперу, а более приземлённую, политическую и напряжённую историю в знакомой вселенной.

Игра выйдет весной 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, где станет доступна владельцам подписки Xbox Game Pass Ultimate с первого дня.