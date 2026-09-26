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The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.5 217 оценок

Студия Owlcat Games поздравила игроков The Expanse: Osiris Reborn с Праздником середины осени

IKarasik IKarasik

Студия Owlcat Games поздравила игроков The Expanse: Osiris Reborn с Праздником середины осени. В праздничном сообщении разработчики предложили поклонникам игры взглянуть на яркую Луну и представить, что кто-то далеко от Земли в этот момент смотрит на неё вместе с ними.

«Праздник середины осени — идеальное время, чтобы полюбоваться Луной. Глядя на яркую Луну, вы когда-нибудь задумывались — возможно, кто-то там, наверху, в этот момент смотрит на Землю?» — говорится в сообщении команды.

Разработчики отметили, что, несмотря на огромное расстояние, людей объединяет один и тот же лунный свет. В конце они пожелали игрокам счастливого Праздника середины осени и обратились к ним как к капитанам.

44
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
maximus388

Карасик, поздравляю тебя с Праздником переливания из пустого в порожнее. В честь данного события можешь обняться с кактусом.

20
ratte88
поздравила игроков The Expanse: Osiris Reborn

Поздравлять игроков игры, которых ещё нет ибо нет игры. Разумизм

18
ScrawnyHance

Игроки без игры)

13
Ивасик

Насколько я понимаю, середина осени вообще то 15 октября. То есть до неё ещё больше двух недель.

Или сотрудники Owlcat Games вчера в питницу надрались как следует, вот их и понесло ?

9
GregorNN

Середина осени в сентябре?! И