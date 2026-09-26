Студия Owlcat Games поздравила игроков The Expanse: Osiris Reborn с Праздником середины осени. В праздничном сообщении разработчики предложили поклонникам игры взглянуть на яркую Луну и представить, что кто-то далеко от Земли в этот момент смотрит на неё вместе с ними.

«Праздник середины осени — идеальное время, чтобы полюбоваться Луной. Глядя на яркую Луну, вы когда-нибудь задумывались — возможно, кто-то там, наверху, в этот момент смотрит на Землю?» — говорится в сообщении команды.

Разработчики отметили, что, несмотря на огромное расстояние, людей объединяет один и тот же лунный свет. В конце они пожелали игрокам счастливого Праздника середины осени и обратились к ним как к капитанам.