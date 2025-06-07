Студия Owlcat Games представила зрелищный трейлер RPG по мотивам "Пространства" с боевой системой в стиле Mass Effect

Студия Owlcat Games, известная по RPG-сериям Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, анонсировала свой новый амбициозный проект — The Expanse: Osiris Reborn. Игра создается в сотрудничестве с Alcon Entertainment и основана на вселенной культовой вселенной «Пространства», но расскажет оригинальную историю в знакомом мире.

В Osiris Reborn игроку предстоит взять на себя роль наемника из Pinkwater Security, оказавшегося в изоляции на станции Эрос. В смертельно опасной ситуации герой возглавит команду, получит в распоряжение один из самых современных кораблей в системе и будет сражаться за выживание и порядок в раздираемой конфликтами Солнечной системе.

По словам разработчиков, трилогия Mass Effect стала ключевым источником вдохновения. Игра будет развиваться от третьего лица и предложит тактическую боевую систему с укрытиями и взаимодействием с двумя активными спутниками. Особое внимание уделено политике, этическим выборам и отношениям между персонажами.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата релиза пока не раскрыта.