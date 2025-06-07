Студия Owlcat Games представила зрелищный трейлер RPG по мотивам "Пространства" с боевой системой в стиле Mass Effect

Студия Owlcat Games, известная по RPG-сериям Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, анонсировала свой новый амбициозный проект — The Expanse: Osiris Reborn. Игра создается в сотрудничестве с Alcon Entertainment и основана на вселенной культовой вселенной «Пространства», но расскажет оригинальную историю в знакомом мире.
В Osiris Reborn игроку предстоит взять на себя роль наемника из Pinkwater Security, оказавшегося в изоляции на станции Эрос. В смертельно опасной ситуации герой возглавит команду, получит в распоряжение один из самых современных кораблей в системе и будет сражаться за выживание и порядок в раздираемой конфликтами Солнечной системе.
По словам разработчиков, трилогия Mass Effect стала ключевым источником вдохновения. Игра будет развиваться от третьего лица и предложит тактическую боевую систему с укрытиями и взаимодействием с двумя активными спутниками. Особое внимание уделено политике, этическим выборам и отношениям между персонажами.
Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Дата релиза пока не раскрыта.
Походу реально такой же фэнтези КаЛ как и Асс эффект, и даже говорящие ящеры и жабы будут, короч мимо, не припомню игры про космос скучней...
Просто ты тупой школотрон и всё, кекв.
Ну синематик выглядел шикарно, пока в конце геймплей не показали. xD))
И где там боёвка из МЕ чота в упор не увидел. Ну такое, не зацепило. Если бы было уровня показанного синематика, даже если бы было линейное кинцо, было бы интересно.
Как-то окружение в ролике забывает о том, что оно в условиях нулевой гравитации. А так выглядит как шутер из десятых, что не является чем-то плохим. В любом случае, можно глянуть.
окружение в ролике забывает о том, что оно в условиях нулевой гравитации
На мкс так же бывает. Иногда хромакей с тросами подводит и косяки вылазят. Игре тем более простительно. Посмотрим, что выйдет :)
Российский геймдев встает с колен.
Молодцы, что решили выйти из зоны комфорта и создают что-то для себя новое, а не очередные пошаговые посиделки. Плюс основным фоном выбрали достаточно известную вселенную, то есть желающих посмотреть на результат будет много.
охуи....
ответ Старфилду?
Так тут вроде не будет тыщи бесполезных рандомных планет с подзагрузками на каждом шагу
необычно
Оу еее. Как грится. Свято место пусто не бывает. Пока ЕА и Биовары захлебываются в собственном гов...дюшнике, надеюсь выпустят что-то годное и это покажет ЕАшным оленям что надо делать игры, а не продвигать повестку и халтурить с мыслью "и так схавают".
Если будет примерно как Mass Effect с улучшениями геймплэя, то это уже серьёзная заявочка :) Если больше шутер то ближе к середняку но всё равно пойдет. Будем посмотреть че получится.
Плагиат на МЕ ещё ни один не взлетел, как бы намекает. xD)
Тебе напомнить про Пасфайндер 2 и сколько в нем было повестки? Побольше, чем во всем Масс Эффектах вместе взятых!
Кайфуха! ME + Division.
Интересно.