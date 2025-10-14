Студия Owlcat Games запустила бесплатный обучающий ресурс для разработчиков игр

Cтудия Owlcat Games, которая в настоящее время работает над научно-фантастической ролевой игрой, действие которой происходит в мире The Expanse, объединилась с другими игровыми студиями и издателями, чтобы запустить GameDev Learning Drop, бесплатный каталог ресурсов для разработчиков игр.

Первоначальный набор рекомендаций по программному обеспечению, учебных пособий, онлайн-курсов и других ресурсов был составлен Owlcat совместно с Midwest Games, Fireshine Games, разработчиком War Thunder Gaijin Entertainment и 11 Bit Studios, создателями Frostpunk и The Alters.

Мы очень гордимся тем, что запускаем этот проект, — говорит глава издательства Owlcat Андрей Цветков. — Прилив поднимает все корабли. Мы твердо верим, что поддержка открытых знаний способствует сотрудничеству и взаимосвязям, а это, по нашему мнению, именно то, что сейчас нужно нашей отрасли.

Справочник можно найти на сайте Owlcat. По словам студии, в настоящее время он включает "более 350 учебных ресурсов", которые охватывают "дизайн игр, программирование, нарративный дизайн, управление проектами и многое другое".

Идея возникла из внутренней практики Owlcat, в рамках которой руководители команд делились с младшими членами команды полезными ресурсами. По словам Цветкова, мотивация студии заключается просто в том, чтобы сделать что-то хорошее для разработчиков, которым в эти тяжелые для индустрии времена нужна помощь.

"Мы считаем себя и наших коллег из других студий партнерами, а не конкурентами", — сказал он, добавив, что сама Owlcat получила помощь от ветеранов индустрии, когда начала работу над своей первой RPG, Pathfinder: Kingmaker, выпущенной в 2018 году.