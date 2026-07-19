Студия Owlcat Games запустила опрос о приоритетах в космических RPG, спровоцировав вечный спор - сюжет или геймплей?

Студия Owlcat Games, известная по ролевым играм Pathfinder и Warhammer 40,000: Rogue Trader, недавно запустила новое голосование на своём YouTube-канале. Разработчики обратились к фанатам с фундаментальным вопросом:

Опрос создан, чтобы помочь команде правильно понимать свою аудиторию. Интерактивная публикация привлекла более тринадцати тысяч игроков за 2 дня, а в комментариях разгорелись дискуссии о том, что современные разработчики слишком увлеклись процедурной генерацией миллиардов пустых планет ради масштаба, напрочь забыв о ручной проработке локаций, интересных космических станциях и живых политических интригах между фракциями.

Сторонники акцента на повествование заявили о первостепенной важности качественного лора и серой морали, которые делают игровой мир по-настоящему убедительным. По мнению участников дискуссии, глубокие текстовые квесты, вариативность в диалогах и возможность отыгрывать разные роли привлекают гораздо сильнее, чем безграничные, но безжизненные звёздные системы. Игроки подчеркнули, что именно прописанные конфликты локального масштаба всегда являлись визитной карточкой хороших ролевых приключений.

Это именно тот характер реакции, которого я и ожидал от поклонников Owlcat.

Большинство современных разработчиков думают, что нам нужны миллионы пустых планет для сканирования, но на самом деле нам просто нужны три хорошо проработанные космические станции с глубокими политическими интригами между ними.

Сюжет и персонажи, потому что я хоть убей не могу вспомнить самые уникальные элементы геймплея Mass Effect, но я всегда буду помнить все эти перепалки и выходки Шепарда-командира и его банды.

Совершенно иной взгляд на жанр высказали сторонники упора на чистый игровой процесс и технические механики. Часть аудитории возразила любителям чтения диалогов, отметив, что без крепкого геймплейного фундамента любая ролевая игра превращается в обычную визуальную новеллу. Геймеры призвали команду уделить максимум внимания проработке тактических сражений, кастомизации звездолётов, управлению командой и созданию живой симуляции открытого космоса.

Сюжет — это круто, но в космосе ты должен чувствовать себя капитаном корыта, которое развалится, если вовремя не починить реактор или не заправить баки биотопливом. Без рабочих игровых механик симуляции полёта вся ваша игра превратится в очередной текстовый симулятор свиданий на фоне звёздного неба.

Нам нужна детальная настройка корабля, симуляция физики и управление экипажем, где каждый отсек имеет значение, а не просто красивые разговоры и автоматические полёты по щелчку мыши.