The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
Студия Owlcat представила новые концепт-арты The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat продолжает раскрывать детали предстоящей RPG The Expanse: Osiris Reborn, анонсированной в июне. В новых концепт-артах показаны:

  • Главный герой без брони (игра получит редактор персонажа);
  • Снаряжение трёх фракций: Земного Альянса, Марсианской Республики и жителей Пояса;
  • Оперативники корпорации Protogen — антагонисты из оригинального сериала;
  • Два компаньона: инженер Зафар и наёмник Майкл (другие спутники пока не раскрыты);
  • Ключевые локации: станции "Церера" и "Ганимед", марсианские поселения, штаб-квартира охранной фирмы Pinkwater.

Игра будет представлена на Gamescom 2025, где разработчики покажут демо-версию, но точный формат презентации (открытый или закрытый) пока не уточняется.

Проект, основанный на вселенной культового сериала, обещает глубокую RPG-механику с выбором фракций, развитием отношений с компаньонами и нелинейным сюжетом. Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии: 12
Авраам Линкольн

Все понятно, Дракман в восторге от таких "женщин". Хотя судя по этой картинке, это скорее мужик который стал женщиной. У Совокотов есть опыт в таком деле, кто играл в Пасфайндер 2 в курсе.

Алекс Рейлор

Господи, речь о демонах, суккубах и т. д.? Во вы неженки, блядь, Преисподняя на то и Преисподняя, чтобы там был разврат на любой вкус.

Fallen space knight

Ты в курсе что такое концепт?

Rey4rtRO Алекс Рейлор

Видимо, ты как раз не играл, раз не понял, о ком речь. Нет, не о демонах. Впереди спойлер к игре 2021 года, если что.

Xndr DeKoz

Miller's pack...судя по названию это косметическое длс. Прикольно, игры еще не вышла, а длс уже намечены)

Fallen space knight

Ну так скорее всего будет как обычно типа за предзаказ или делюкс, вроде все сейчас так делают

Алекс Рейлор

Это не DLC дубина,а награда за за более дорогое издание,предзаказ,коллекционку и тд.

Alex40001

ну будем посмотреть. пока вопрос по Милеру

Ивасик

Как я понял, игра будет шутаном, а от ролевой игры там особо ждать нечего. Хотя подавали информацию как про подобие МЕ, увы.

Rey4rtRO
обещает глубокую RPG-механику с выбором фракций, развитием отношений с компаньонами и нелинейным сюжетом.
Ивасик Rey4rtRO

Всё давно прочитано. И трейлеры смотрел. Поэтому и сделал вывод о шутане.

SOLUS5678

Только ради этой игры стоит смотреть Геймском 2025. Из того что я увидел по концептам мне пока всё нравится. Совокоты прям радуют и подогревают интерес к своей игре хотя до её выхода ещё долго а вот что мы знаем про новый Масс Эффект ровным счётом 0, ничего ни концептов ни чего. Пожелаю разработчикам этой игры только успехов!.