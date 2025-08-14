Студия Owlcat представила новые концепт-арты The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat продолжает раскрывать детали предстоящей RPG The Expanse: Osiris Reborn, анонсированной в июне. В новых концепт-артах показаны:
- Главный герой без брони (игра получит редактор персонажа);
- Снаряжение трёх фракций: Земного Альянса, Марсианской Республики и жителей Пояса;
- Оперативники корпорации Protogen — антагонисты из оригинального сериала;
- Два компаньона: инженер Зафар и наёмник Майкл (другие спутники пока не раскрыты);
- Ключевые локации: станции "Церера" и "Ганимед", марсианские поселения, штаб-квартира охранной фирмы Pinkwater.
Игра будет представлена на Gamescom 2025, где разработчики покажут демо-версию, но точный формат презентации (открытый или закрытый) пока не уточняется.
Проект, основанный на вселенной культового сериала, обещает глубокую RPG-механику с выбором фракций, развитием отношений с компаньонами и нелинейным сюжетом. Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Все понятно, Дракман в восторге от таких "женщин". Хотя судя по этой картинке, это скорее мужик который стал женщиной. У Совокотов есть опыт в таком деле, кто играл в Пасфайндер 2 в курсе.
Господи, речь о демонах, суккубах и т. д.? Во вы неженки, блядь, Преисподняя на то и Преисподняя, чтобы там был разврат на любой вкус.
Ты в курсе что такое концепт?
Видимо, ты как раз не играл, раз не понял, о ком речь. Нет, не о демонах. Впереди спойлер к игре 2021 года, если что.
Немного текста, чтобы ПГ понял, что я хочу арт кинуть под спойлер.
Miller's pack...судя по названию это косметическое длс. Прикольно, игры еще не вышла, а длс уже намечены)
Ну так скорее всего будет как обычно типа за предзаказ или делюкс, вроде все сейчас так делают
Это не DLC дубина,а награда за за более дорогое издание,предзаказ,коллекционку и тд.
ну будем посмотреть. пока вопрос по Милеру
Как я понял, игра будет шутаном, а от ролевой игры там особо ждать нечего. Хотя подавали информацию как про подобие МЕ, увы.
Всё давно прочитано. И трейлеры смотрел. Поэтому и сделал вывод о шутане.
Только ради этой игры стоит смотреть Геймском 2025. Из того что я увидел по концептам мне пока всё нравится. Совокоты прям радуют и подогревают интерес к своей игре хотя до её выхода ещё долго а вот что мы знаем про новый Масс Эффект ровным счётом 0, ничего ни концептов ни чего. Пожелаю разработчикам этой игры только успехов!.