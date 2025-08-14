Студия Owlcat представила новые концепт-арты The Expanse: Osiris Reborn

Студия Owlcat продолжает раскрывать детали предстоящей RPG The Expanse: Osiris Reborn, анонсированной в июне. В новых концепт-артах показаны:

Главный герой без брони (игра получит редактор персонажа);

Снаряжение трёх фракций: Земного Альянса, Марсианской Республики и жителей Пояса;

Оперативники корпорации Protogen — антагонисты из оригинального сериала;

Два компаньона: инженер Зафар и наёмник Майкл (другие спутники пока не раскрыты);

Ключевые локации: станции "Церера" и "Ганимед", марсианские поселения, штаб-квартира охранной фирмы Pinkwater.

Игра будет представлена на Gamescom 2025, где разработчики покажут демо-версию, но точный формат презентации (открытый или закрытый) пока не уточняется.

Проект, основанный на вселенной культового сериала, обещает глубокую RPG-механику с выбором фракций, развитием отношений с компаньонами и нелинейным сюжетом. Релиз The Expanse: Osiris Reborn запланирован на 2027 год на PC, PS5 и Xbox Series X/S.