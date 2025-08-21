Свежий трейлер The Expanse: Osiris Reborn показал новые локации и намекнул на масштабное приключение

Студия Owlcat Games представила свежий трейлер амбициозного ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn. В ролике показали несколько знакомых поклонникам «Пространства» мест: «Ганимед», «Цереру» и «Эрос». Эти станции играли важную роль в сериале, выходившем с 2015 по 2022 год, и теперь им предстоит ожить в формате Action RPG.

Игрокам предложат выбрать одну из трёх сторон — Землю, Марс или Пояс. Очевидно, разработчики раскрыли лишь часть доступных зон, и впереди ждёт куда больше впечатляющих путешествий. Сюжет развернётся в XXIV веке, когда человечество давно обжило космос, но обострило старые конфликты.

Главный герой — наёмник корпорации «Пинквотер». Короткая остановка на Эросе оборачивается катастрофой: внезапный карантин изолирует станцию и запускает цепочку событий, грозящих всей Солнечной системе. Игроку предстоит лавировать между ложью и интригами, собирать команду и превращать её в сплочённый экипаж, чтобы взять под контроль один из самых технологичных кораблей своего времени.

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата релиза пока не объявлена — остаётся только ждать новых подробностей и надеяться, что проект оправдает амбиции Owlcat Games.