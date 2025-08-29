The Expanse: Osiris Reborn не будет предупреждать игроков о последствиях важных решений

Студия Owlcat Games поделилась новыми подробностями своей грядущей научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn. Разработчики подтвердили, что в игре не будет системы предупреждений о ключевых решениях, чтобы не разрушать атмосферу и погружение. Игрокам предстоит самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения, которые могут повлечь за собой масштабные и непредвиденные последствия.

Помимо этого, была подтверждена значительная свобода в социальных взаимодействиях и отыгрыше роли. В The Expanse: Osiris Reborn игроки смогут заводить романтические отношения с компаньонами, а также плести интриги, предавать своих товарищей и вступать против них в сговоры.

Сообщается, что для любителей сложных политических маневров будет доступна возможность действовать в качестве двойного или даже тройного агента по своему усмотрению. Это позволит глубже погрузиться в хитросплетения фракционной борьбы между Землей, Марсом и Поясом астероидов, заложенные в основу вселенной Пространства.