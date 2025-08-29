The Expanse: Osiris Reborn не будет предупреждать игроков о последствиях важных решений

Студия Owlcat Games поделилась новыми подробностями своей грядущей научно-фантастической RPG The Expanse: Osiris Reborn. Разработчики подтвердили, что в игре не будет системы предупреждений о ключевых решениях, чтобы не разрушать атмосферу и погружение. Игрокам предстоит самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения, которые могут повлечь за собой масштабные и непредвиденные последствия.
Помимо этого, была подтверждена значительная свобода в социальных взаимодействиях и отыгрыше роли. В The Expanse: Osiris Reborn игроки смогут заводить романтические отношения с компаньонами, а также плести интриги, предавать своих товарищей и вступать против них в сговоры.
Сообщается, что для любителей сложных политических маневров будет доступна возможность действовать в качестве двойного или даже тройного агента по своему усмотрению. Это позволит глубже погрузиться в хитросплетения фракционной борьбы между Землей, Марсом и Поясом астероидов, заложенные в основу вселенной Пространства.
как в киберпранке желтеньким подсветить чтобы из одного варианта нелинейного сюжета выбрать именно тот самый
Так там жёлтенький не показывает важные варианты - он просто показывает, какая реплика продолжить диалог, а не позволит дальше расспрашивать персонажа.
"Всех сгною, один останусь"
Да круто, дичайше жду! Интересно, за прото-молекулу можно топить?)
а если я не люблю во всем этом копошиться то как играть? есть там путь асоциального маньяка например?
в принципе возможно там большая часть конфликтов разрешилась бы быстрее
за мной навеное все 3 стороны гоняться начнёт)) а ни что так не обьединяет как общий враг))
Ну если проводить параллели с Дюной, то Земля - это Атрейдесы. Марс само собой Харконнены. А астеры типо Ордосы. Какая идеология из упомянутых тебе ближе, ту и танцуй.
Чет подумалось, скучаю по надписи "персонаж это запомнит"
Главное, чтобы дали возможность заромансить прото-молекулу, как это сделал Миллер во втором сезоне сериала и тогда разрабам можно будет простить любой косяк.)
Сложно сказать, если бы подсвечивали какая реплика меняет ветку диалога, как в киберпанке, было бы лучше...