The Expanse: Osiris Reborn: подробности о последствиях важных решений, отношениях между фракциями и развитии компаньонов

Разработчик Owlcat Games поделился новыми подробностями о том, как работают решения игрока и долгосрочные последствия в научно-фантастической экшен-RPG The Expanse: Osiris Reborn. Решения могут влиять на целые станции, отношения с основными фракциями, развитие компаньонов и на то, как игра определяет личность вашего капитана.

Происхождение персонажа определяет предысторию капитана и доступные связи, не привязывая игроков к определённой политической принадлежности. Житель Пояса может встать на сторону Земли, марсианин может противостоять Марсу, а землянин может поддержать Пояс в зависимости от решений, принятых на протяжении сюжета.

Один из ранних примеров происходит на Пинкуотер 4, где наемники-протогены преследуют игрока до станции. Игроки могут убедить персонал станции организовать оборону, что облегчит побег, но потенциально уничтожит станцию. В качестве альтернативы, приказ всем отступить усложнит побег игрока, но спасёт станцию ​​и её персонал.

Последствия продолжаются и после того, как игрок покинет зону. Позже игроки могут встретить родственников персонала станции и увидеть, как ситуация повлияла на них. Результат также может иметь последствия для тех, кто ответственен за несанкционированный рейд.

Выбор может аналогичным образом влиять на отдельных членов экипажа. Полли, молодая жительница Пояса астероидов и самый молодой член экипажа, меняется со временем в зависимости от разговоров, советов и реакции капитана. В конечном итоге игроки выбирают другого члена экипажа в качестве её наставника, что напрямую влияет на её развитие.

В зависимости от этого наставника, Полли может выбрать такие пути, как хакерство, инженерия или медицина. Выбранная ею профессия открывает соответствующую ветку навыков, не связанных с боем, меняет её вклад в миссии и даже может повлиять на её внешний вид.

Земля, Марс и Пояс астероидов также отслеживают действия игрока. Поддержка одной фракции может навредить отношениям с другой, а поддержание благоприятных отношений со всеми тремя фракциями задумано как сложная задача. Крепкие отношения между фракциями могут обеспечить эксклюзивные предметы, задания, специфичные для каждой фракции, и прямую помощь в определённых миссиях. Политические решения также могут определять дальнейшую судьбу главных персонажей.

Система архетипов оценивает решения на протяжении всей игры. Многократное отдавание приоритетов другим, погоня за деньгами, защита фракции или сосредоточение на выживании постепенно формируют личность капитана. Персонажи могут реагировать по-разному в зависимости от этой формирующейся личности, и результат также будет отражён в эпилогах игры.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG, Xbox Series X|S и PlayStation 5 весной 2027 года.