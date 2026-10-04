The Expanse: Osiris Reborn покажут на IGN Fan Fest 14 октября

Студия Owlcat Games объявила, что The Expanse: Osiris Reborn станет одной из игр, представленных на осеннем IGN Fan Fest 2026. Разработчики обещают эксклюзивные материалы, причём формулировка анонса явно намекает на информацию, которую поклонники давно ждали.

IGN Fan Fest 2026: Fall Edition состоится 14 октября. Основная трансляция начнётся в 20:00 по Москве. Шоу будет доступно на платформах IGN, включая YouTube, Twitch, Steam, Facebook и X.

Организаторы обещают более 90 эксклюзивных материалов, среди которых будут трейлеры, первые показы, игровые анонсы, интервью и другие новости. В рамках мероприятия также заявлены новые игры, а общее количество премьер должно превысить десять.

The Expanse: Osiris Reborn указана в официальном списке игр IGN Fan Fest наряду с Where Winds Meet, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Warhammer 40,000: Boltgun 2 и другими проектами. При этом IGN пока не уточняет, какой именно материал подготовлен для игры Owlcat Games.

The Expanse: Osiris Reborn — сюжетная научно-фантастическая Action RPG по вселенной «Экспансии». Игроки создадут собственного капитана и возглавят экипаж на корабле Gemini, исследуя Солнечную систему, участвуя в сражениях и принимая решения, влияющие на отношения с напарниками и развитие истории.

Релиз игры запланирован на весну 2027 года. The Expanse: Osiris Reborn выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а на Xbox также станет доступна через Game Pass с первого дня.