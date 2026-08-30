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The Expanse: Osiris Reborn Весна 2027
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.5 212 оценок

The Expanse: Osiris Reborn получила расширенный геймплейный показ миссии на Ганимеде

IKarasik IKarasik

Разработчики The Expanse: Osiris Reborn представили расширенный геймплейный фрагмент миссии Beetle in the Anthill, показав прохождение одного из сюжетных эпизодов игры.

Стелс-операция на Ганимеде выходит из-под контроля в новом геймплейном ролике The Expanse: Osiris Reborn

В центре ролика — женщина-марсианка и её сестра Джей. Героини пытаются под видом других людей проникнуть на секретную базу «Протоген» на Ганимеде, однако операция быстро идёт не по плану.

Игрокам показали исследование базы, перестрелки и столкновение с опасным противником. Видео содержит сюжетные спойлеры и позволяет подробнее оценить игровой процесс и атмосферу будущей RPG.

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается Owlcat Games и должна выйти в 2027 году.

Трейлеры 12
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60
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
saa0891

Классно.

13
CoolKaz

Выглядит норм

9
SOLUS5678

Шикарно!!!!.

9
demonvandal

Зачем они в шлемах?)

6
CovetousGino

Нравятся эффекты во время боя, когда всё разваливается, дымится и разлетается. Очень приятно такое видеть👍

4
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