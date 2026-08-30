The Expanse: Osiris Reborn получила расширенный геймплейный показ миссии на Ганимеде

Разработчики The Expanse: Osiris Reborn представили расширенный геймплейный фрагмент миссии Beetle in the Anthill, показав прохождение одного из сюжетных эпизодов игры.

В центре ролика — женщина-марсианка и её сестра Джей. Героини пытаются под видом других людей проникнуть на секретную базу «Протоген» на Ганимеде, однако операция быстро идёт не по плану.

Игрокам показали исследование базы, перестрелки и столкновение с опасным противником. Видео содержит сюжетные спойлеры и позволяет подробнее оценить игровой процесс и атмосферу будущей RPG.

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается Owlcat Games и должна выйти в 2027 году.