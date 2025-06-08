У The Expanse: Osiris Reborn появилась страница в Steam и первые скриншоты - игра получит текстовую русскую локализацию

Сегодня на мероприятии Future Games Show студия Owlcat Games представила свою новую космическую Action-RPG - The Expanse: Osiris Reborn.
Вместе с тем, игра обзавелась страницей в Steam, благодаря чему игроки уже могут добавить её в список желаемого, и первыми скриншотами. Кроме того, студия указала, что полноценный дубляж для игры будет выполнен лишь на английском языке, но 5 других языков, включая русский, получат текстовые локализации.
Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Классно, наверное, когда русский разработчик делает в своей игре локализацию без озвучки для своих же...
Озвучка дорогое удовольствие для РПГ, тем более для студии уровня Совокотов, очевидно что оптимальный вариант английский
Да тут бюджет скорее всего как у третьего ведьмака, могли и поскупиться. Плюс, вряд ли диалогов будет больше чем у третьего ведьмака и других подобных игр. Большая часть текста(визитная карточка овлкэт) скорее всего уйдет в записки.
Просто пора признать, что если в студии работают большинство русских, это не равно русская студия. В Гугле большинство главных ролей занимают индийцы(они от этого индийской компанией становятся?). Запомните, Мундфиш, овлкэт и разработчики ILL - это не русские студии, не слушайте ребят с айксбити.
Есть слух, что газпром спонсирует мундфиш. Открою вам секрет, газпром это ЧАСТНАЯ компания
И да, овлкэт сейчас издатель. Они уже уровень сд проджект времен второго/третьего ведьмака. Плюс у овл кэт сейчас как минимум 3 игры в разработке находятся. И да, изометрии тоже дорогими бывают(это не относится ко второй игре по Вахе, там ассеты). Тем более, во второй игре по вахе уже будет полная озвучка, еще один пример их развития в плане разработчика издателя
Я уже ниже написал, почему не будет русской озвучки. Но если отбросить это, то я не понимаю почему не будет русской озвучки(раз уж они РУССКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ), деньги у них на это есть
Игра заинтриговала. Надеюсь не будет клоном старфилда.
не, ну если она будет интересным клоном старфилда с фирменными персонажами, сюжетами и юмором от совокотиков-то я очень даже за
даже если там будут криповые старфилдовские хари