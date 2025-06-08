У The Expanse: Osiris Reborn появилась страница в Steam и первые скриншоты - игра получит текстовую русскую локализацию

Сегодня на мероприятии Future Games Show студия Owlcat Games представила свою новую космическую Action-RPG - The Expanse: Osiris Reborn.

Вместе с тем, игра обзавелась страницей в Steam, благодаря чему игроки уже могут добавить её в список желаемого, и первыми скриншотами. Кроме того, студия указала, что полноценный дубляж для игры будет выполнен лишь на английском языке, но 5 других языков, включая русский, получат текстовые локализации.

Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.