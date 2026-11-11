В новом трейлере The Expanse: Osiris Reborn показали женскую версию главного героя

На церемонии Golden Joystick Awards показали новый трейлер The Expanse: Osiris Reborn, в котором разработчики представили ранее не показанные материалы: новых персонажей, очередное задание и свежие кадры игрового процесса.

Одной из главных тем ролика стали выбор и ответственность. Игроку предстоит взять на себя роль капитана, от решений которого зависит не только собственная судьба, но и будущее всего экипажа.

В трейлере можно увидеть один из таких эпизодов: на отдалённой космической станции герой встречает незнакомца в потрёпанном баре. Тот совершил несколько неудачных поступков, и игроку предстоит решить, стоит ли ему помогать. В итоге принятое решение приводит капитана и его команду обратно в космос, где их ждёт сражение с пиратами в формате корабль против корабля.

Затем действие переносится на поверхность станции, где отряду предстоит завершить начатое. В бою можно использовать разнообразное оружие: от перестрелок с укрытиями, напоминающих Mass Effect, до электронных роёв наномашин, практически не оставляющих противникам шансов.

В финале ролика разработчики задаются вопросом: в какой момент человек действительно становится капитаном — когда получает собственный корабль, собирает команду или начинает видеть последствия своих решений в глазах окружающих? Однозначного ответа нет, и, судя по всему, именно в этом заключается одна из главных особенностей ролевой системы The Expanse: Osiris Reborn.

The Expanse: Osiris Reborn выйдет в 2027 году.