В The Expanse: Osiris Reborn показали огромную разницу в росте между землянами и астерами

Owlcat Games показала новый скриншот The Expanse: Osiris Reborn, наглядно продемонстрировав, насколько астеры выше обычных людей. На изображении землянин смотрит на девушку-астера, которая заметно превосходит его ростом.
Согласно лору «Пространства», люди, родившиеся и выросшие в условиях низкой гравитации Пояса астероидов, могут достигать двух–двух с половиной метров. Из-за особенностей развития их тела сильно отличаются от жителей Земли.
Разработчики сопроводили публикацию шутливой подписью: «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как этот землянин на астероидянку».
The Expanse: Osiris Reborn представляет собой экшен-RPG от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль наёмника, собрать команду и оказаться в центре событий, способных изменить историю Солнечной системы.
Точная дата релиза пока неизвестна. Owlcat планирует выпустить игру во втором квартале 2027 года.
Вот только что бы набрать 2 метра роста, нужно хорошее питание, которого не будет в космосе.
Поэтому там люди будут ростом в 150см.
точно так же как люди 500 и более лет назад. // Александр Дельтазавр
Нет, верните лучше негритосов, чем играть в Кунсткамеру.
Леди Димитреску одобряет
Не сильно то они отличаются, где тощие мышцы и длинные конечности