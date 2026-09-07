В The Expanse: Osiris Reborn показали огромную разницу в росте между землянами и астерами

Owlcat Games показала новый скриншот The Expanse: Osiris Reborn, наглядно продемонстрировав, насколько астеры выше обычных людей. На изображении землянин смотрит на девушку-астера, которая заметно превосходит его ростом.

Согласно лору «Пространства», люди, родившиеся и выросшие в условиях низкой гравитации Пояса астероидов, могут достигать двух–двух с половиной метров. Из-за особенностей развития их тела сильно отличаются от жителей Земли.

Разработчики сопроводили публикацию шутливой подписью: «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как этот землянин на астероидянку».

The Expanse: Osiris Reborn представляет собой экшен-RPG от третьего лица. Игрокам предстоит взять на себя роль наёмника, собрать команду и оказаться в центре событий, способных изменить историю Солнечной системы.

Точная дата релиза пока неизвестна. Owlcat планирует выпустить игру во втором квартале 2027 года.