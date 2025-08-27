В The Expanse: Osiris Reborn появятся персонажи из сериала в исполнении оригинальных актеров

The Expanse: Osiris Reborn — самый масштабный проект Owlcat Games и настоящий шаг вперёд для студии. Эта научно-фантастическая ролевая игра от третьего лица основана на популярном телесериале и обещает предложить игрокам новый взгляд на события вселенной. На Gamescom проект представили креативный директор Александр Мишулин и геймдизайнер Леонид Расторгуев, показав журналистам раннюю миссию на борту космической станции военных сил.

Особое внимание привлекла сцена с трансляцией речи Джеймса Холдена из первого сезона, где он обвинил Марс в уничтожении «Кентербери». Именно вокруг последствий этого заявления и разворачиваются события Osiris Reborn, действие которой начинается вскоре после тех драматических событий.

Хотя сюжет игры независим от сериала, связь между ними окажется глубже, чем ожидали фанаты. Разработчики подтвердили, что в проекте появятся знакомые персонажи, причём их внешность воссоздадут с помощью цифрового сканирования, а голоса подарят актёры оригинального шоу. Пока не раскрыто, кто именно войдёт в список, но учитывая прошлый опыт, среди кандидатов может оказаться, например, Кара Ги в роли Камины Драммер.

Owlcat обещает, что Osiris Reborn станет не только техническим прорывом, но и эмоциональным мостом между миром сериала и игрой. Дата выхода пока неизвестна, а значит, поклонникам остаётся ждать и гадать, кого из экипажа «Росинанта» они увидят вновь.