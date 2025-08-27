ЧАТ ИГРЫ
The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.5 105 оценок

В The Expanse: Osiris Reborn появятся персонажи из сериала в исполнении оригинальных актеров

butcher69 butcher69

The Expanse: Osiris Reborn — самый масштабный проект Owlcat Games и настоящий шаг вперёд для студии. Эта научно-фантастическая ролевая игра от третьего лица основана на популярном телесериале и обещает предложить игрокам новый взгляд на события вселенной. На Gamescom проект представили креативный директор Александр Мишулин и геймдизайнер Леонид Расторгуев, показав журналистам раннюю миссию на борту космической станции военных сил.

Особое внимание привлекла сцена с трансляцией речи Джеймса Холдена из первого сезона, где он обвинил Марс в уничтожении «Кентербери». Именно вокруг последствий этого заявления и разворачиваются события Osiris Reborn, действие которой начинается вскоре после тех драматических событий.

Хотя сюжет игры независим от сериала, связь между ними окажется глубже, чем ожидали фанаты. Разработчики подтвердили, что в проекте появятся знакомые персонажи, причём их внешность воссоздадут с помощью цифрового сканирования, а голоса подарят актёры оригинального шоу. Пока не раскрыто, кто именно войдёт в список, но учитывая прошлый опыт, среди кандидатов может оказаться, например, Кара Ги в роли Камины Драммер.

Owlcat обещает, что Osiris Reborn станет не только техническим прорывом, но и эмоциональным мостом между миром сериала и игрой. Дата выхода пока неизвестна, а значит, поклонникам остаётся ждать и гадать, кого из экипажа «Росинанта» они увидят вновь.

27
8
Комментарии: 8
WerGC

сериал отличный жду игру

5
digitalkid

Миллера и Драммер пжалст. Хотя Миллер большую часть времени просто унылый коп предпенсионного возраста.

2
Кей Овальд

Ну, тут с осторожностью нужно. В сериале есть и шикарные попадания (Амос, Авасаралла), так и мискасты уровня Бэллы Рамзи (Бобби).

2
digitalkid

Да там в принципе уровень школьного драм.кружка, если не считать Агдашлу и Томаса Джейна. Просто толковый реж всех правильно пиз.. мотивировал.

DelDark

Очень надеюсь что будет Кара Ги - играет она классно, Драммер получилась крутая в её исполнении.

2
saiditsme

Блин, сколько раз мы уже слышали все эти сладкие слова. Даже такой заскорузлый скептик как я может дрогнуть и начать "ждать"....

1
Беккер5443

думал что то знакомое, вспомнил в The Expanse: A Telltale Series проходил.

1
sa1958

Ну посмотрим что получиться.

1