В The Expanse: Osiris Reborn появятся персонажи из сериала в исполнении оригинальных актеров

The Expanse: Osiris Reborn — самый масштабный проект Owlcat Games и настоящий шаг вперёд для студии. Эта научно-фантастическая ролевая игра от третьего лица основана на популярном телесериале и обещает предложить игрокам новый взгляд на события вселенной. На Gamescom проект представили креативный директор Александр Мишулин и геймдизайнер Леонид Расторгуев, показав журналистам раннюю миссию на борту космической станции военных сил.
Особое внимание привлекла сцена с трансляцией речи Джеймса Холдена из первого сезона, где он обвинил Марс в уничтожении «Кентербери». Именно вокруг последствий этого заявления и разворачиваются события Osiris Reborn, действие которой начинается вскоре после тех драматических событий.
Хотя сюжет игры независим от сериала, связь между ними окажется глубже, чем ожидали фанаты. Разработчики подтвердили, что в проекте появятся знакомые персонажи, причём их внешность воссоздадут с помощью цифрового сканирования, а голоса подарят актёры оригинального шоу. Пока не раскрыто, кто именно войдёт в список, но учитывая прошлый опыт, среди кандидатов может оказаться, например, Кара Ги в роли Камины Драммер.
Owlcat обещает, что Osiris Reborn станет не только техническим прорывом, но и эмоциональным мостом между миром сериала и игрой. Дата выхода пока неизвестна, а значит, поклонникам остаётся ждать и гадать, кого из экипажа «Росинанта» они увидят вновь.
сериал отличный жду игру
Миллера и Драммер пжалст. Хотя Миллер большую часть времени просто унылый коп предпенсионного возраста.
Ну, тут с осторожностью нужно. В сериале есть и шикарные попадания (Амос, Авасаралла), так и мискасты уровня Бэллы Рамзи (Бобби).
Да там в принципе уровень школьного драм.кружка, если не считать Агдашлу и Томаса Джейна. Просто толковый реж всех правильно пиз.. мотивировал.
Очень надеюсь что будет Кара Ги - играет она классно, Драммер получилась крутая в её исполнении.
Блин, сколько раз мы уже слышали все эти сладкие слова. Даже такой заскорузлый скептик как я может дрогнуть и начать "ждать"....
думал что то знакомое, вспомнил в The Expanse: A Telltale Series проходил.
Ну посмотрим что получиться.