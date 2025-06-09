"Выглядит очень круто" - Режиссер Mass Effect 5 похвалил недавно анонсированную RPG The Expanse: Osiris Reborn

Руководитель BioWare Майкл Гэмбл поделился своими мыслями о The Expanse: Osiris Reborn, предстоящей игре, вдохновленной Mass Effect.
Гэмблу, который в настоящее время является режиссером Mass Effect 5, похоже, нравится внешний вид новой научно-фантастической экшен-РПГ от Owlcat Games. Откликаясь на дебютный трейлер грядущей игры, режиссер похвалил разработчиков и то, что он уже успел увидеть: "Выглядит очень круто, Owlcat Games!".
Это хорошее взаимодействие между режиссером Mass Effect и студией, стоящей за такими жемчужинами CRPG, как Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader. А креативный директор Owlcat Games, Александр Мишулин, стоял за такими проектами как Проклятые земли, Демиурги, Silent Storm, Heroes of Might and Magic V и Аллоды Онлайн.
Реакция Гэмбла особенно радует, ведь Юлия Черненко, продюсер игрового дизайна The Expanse: Osiris Reborn, недавно сообщила в пресс-релизе, что серия Mass Effect действительно является одним из главных источников вдохновения для Owlcat Games при создании новой ролевой игры. "Оригинальная трилогия Mass Effect была абсолютным вдохновением для команды", - сказала она, назвав игры культовыми.
«Она стала культовой для поколения геймеров Xbox 360», - продолжила Черненко. «Многие из нас впервые сыграли в нее в подростковом возрасте, и она оставила неизгладимое впечатление. Мы развиваем это наследие и расширяем то, что игроки ожидают от этой игры. Наш сюжет глубоко укоренен в научной фантастике - это одна из основных причин, по которой вселенная The Expanse так хорошо воспринимается фанатами. Боевые действия отражают стандарты современного экшен-геймплея».
Как и в Mass Effect, в The Expanse: Osiris Reborn "подчеркивает политическую напряженность и моральную сложность". И да, как и в любимой серии BioWare, "здесь тоже есть романтика".
А режиссёр не хочет продемонстрировать хоть какие то плоды своей работы по Mass Effect 5 а то уже пятый год пошёл после анонса а по игре вообще ничего нет.
учитывая кто там в Биотварях лучше и не ждать
В сети есть целая Демка Mass Effect 5, называется Vailguard. Только вместо Тааш, не бинарной личностью будет Легион, ибо их много.
старфилд на игре престолов поженили и у них родился ребёнок
Масс Эффект - сага о командоре Шепарде. От войны до личной жизни ГГ.
А новая игра будет обычным шутаном.
Зачем пытаться натянуть сову на глобус. Разве что пытаться заранее привлечь интерес покупателей к ещё не вышедшему проекту ?
Прогрев леммингов
Это игры в одном жанре - sci-fi action-RPG.
В Expanse и личная жизнь будет и корабль типа Нормандии
Что-то это мне напоминает. А ну наверно новости 2015 года про масс эффект дерьмомеда 2017, когда в новостях постоянно пердели, что андромеда будет потрясающей по визуалу, а вышел кал с отвратной анимацией и дизайном. Потом также писали, что фейлгард будет потрясающим, а вышел кал, так как убили всю стилистику серии непонятной радостной мультяшной рисовкой уровня мобилок.
О, не знал.
Достойно👏
как же не прорекламировать коробокс меж делом))
Видать он понимает, что его детище уступает этой игре по всем параметрам) Это как слова Кодзимы по поводу ГТА 5 в 2013 после парочки трейлеров заявил не кривя душой, что она круче его МГС 5)