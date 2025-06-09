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The Expanse: Osiris Reborn 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, От третьего лица
8.3 40 оценок

"Выглядит очень круто" - Режиссер Mass Effect 5 похвалил недавно анонсированную RPG The Expanse: Osiris Reborn

Procy_on Procy_on

Руководитель BioWare Майкл Гэмбл поделился своими мыслями о The Expanse: Osiris Reborn, предстоящей игре, вдохновленной Mass Effect.

Гэмблу, который в настоящее время является режиссером Mass Effect 5, похоже, нравится внешний вид новой научно-фантастической экшен-РПГ от Owlcat Games. Откликаясь на дебютный трейлер грядущей игры, режиссер похвалил разработчиков и то, что он уже успел увидеть: "Выглядит очень круто, Owlcat Games!".

Это хорошее взаимодействие между режиссером Mass Effect и студией, стоящей за такими жемчужинами CRPG, как Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader. А креативный директор Owlcat Games, Александр Мишулин, стоял за такими проектами как Проклятые земли, Демиурги, Silent Storm, Heroes of Might and Magic V и Аллоды Онлайн.

Реакция Гэмбла особенно радует, ведь Юлия Черненко, продюсер игрового дизайна The Expanse: Osiris Reborn, недавно сообщила в пресс-релизе, что серия Mass Effect действительно является одним из главных источников вдохновения для Owlcat Games при создании новой ролевой игры. "Оригинальная трилогия Mass Effect была абсолютным вдохновением для команды", - сказала она, назвав игры культовыми.

«Она стала культовой для поколения геймеров Xbox 360», - продолжила Черненко. «Многие из нас впервые сыграли в нее в подростковом возрасте, и она оставила неизгладимое впечатление. Мы развиваем это наследие и расширяем то, что игроки ожидают от этой игры. Наш сюжет глубоко укоренен в научной фантастике - это одна из основных причин, по которой вселенная The Expanse так хорошо воспринимается фанатами. Боевые действия отражают стандарты современного экшен-геймплея».

Как и в Mass Effect, в The Expanse: Osiris Reborn "подчеркивает политическую напряженность и моральную сложность". И да, как и в любимой серии BioWare, "здесь тоже есть романтика".

22
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
saa0891
Режиссер Mass Effect 5 похвалил недавно анонсированную RPG The Expanse: Osiris Reborn

А режиссёр не хочет продемонстрировать хоть какие то плоды своей работы по Mass Effect 5 а то уже пятый год пошёл после анонса а по игре вообще ничего нет.

15
HappyWylde

учитывая кто там в Биотварях лучше и не ждать

1
Фаршированные Яйца

В сети есть целая Демка Mass Effect 5, называется Vailguard. Только вместо Тааш, не бинарной личностью будет Легион, ибо их много.

Alex40001

старфилд на игре престолов поженили и у них родился ребёнок

8
Ивасик
The Expanse так хорошо воспринимается фанатами. Боевые действия отражают стандарты современного экшен-геймплея

Масс Эффект - сага о командоре Шепарде. От войны до личной жизни ГГ.

А новая игра будет обычным шутаном.

Зачем пытаться натянуть сову на глобус. Разве что пытаться заранее привлечь интерес покупателей к ещё не вышедшему проекту ?

7
HellowRainbow

Прогрев леммингов

5
digitalkid

Это игры в одном жанре - sci-fi action-RPG.

В Expanse и личная жизнь будет и корабль типа Нормандии

Джо Лупа

Что-то это мне напоминает. А ну наверно новости 2015 года про масс эффект дерьмомеда 2017, когда в новостях постоянно пердели, что андромеда будет потрясающей по визуалу, а вышел кал с отвратной анимацией и дизайном. Потом также писали, что фейлгард будет потрясающим, а вышел кал, так как убили всю стилистику серии непонятной радостной мультяшной рисовкой уровня мобилок.

5
PanKotovsky
А креативный директор Owlcat Games, Александр Мишулин, стоял за такими проектами как Проклятые земли, Демиурги, Silent Storm, Heroes of Might and Magic V и Аллоды Онлайн.

О, не знал.

Достойно👏

5
Властелин Сосцов

как же не прорекламировать коробокс меж делом))

hamshut

Видать он понимает, что его детище уступает этой игре по всем параметрам) Это как слова Кодзимы по поводу ГТА 5 в 2013 после парочки трейлеров заявил не кривя душой, что она круче его МГС 5)