"Выглядит очень круто" - Режиссер Mass Effect 5 похвалил недавно анонсированную RPG The Expanse: Osiris Reborn

Руководитель BioWare Майкл Гэмбл поделился своими мыслями о The Expanse: Osiris Reborn, предстоящей игре, вдохновленной Mass Effect.

Гэмблу, который в настоящее время является режиссером Mass Effect 5, похоже, нравится внешний вид новой научно-фантастической экшен-РПГ от Owlcat Games. Откликаясь на дебютный трейлер грядущей игры, режиссер похвалил разработчиков и то, что он уже успел увидеть: "Выглядит очень круто, Owlcat Games!".

Это хорошее взаимодействие между режиссером Mass Effect и студией, стоящей за такими жемчужинами CRPG, как Pathfinder: Kingmaker и Warhammer 40,000: Rogue Trader. А креативный директор Owlcat Games, Александр Мишулин, стоял за такими проектами как Проклятые земли, Демиурги, Silent Storm, Heroes of Might and Magic V и Аллоды Онлайн.

Реакция Гэмбла особенно радует, ведь Юлия Черненко, продюсер игрового дизайна The Expanse: Osiris Reborn, недавно сообщила в пресс-релизе, что серия Mass Effect действительно является одним из главных источников вдохновения для Owlcat Games при создании новой ролевой игры. "Оригинальная трилогия Mass Effect была абсолютным вдохновением для команды", - сказала она, назвав игры культовыми.

«Она стала культовой для поколения геймеров Xbox 360», - продолжила Черненко. «Многие из нас впервые сыграли в нее в подростковом возрасте, и она оставила неизгладимое впечатление. Мы развиваем это наследие и расширяем то, что игроки ожидают от этой игры. Наш сюжет глубоко укоренен в научной фантастике - это одна из основных причин, по которой вселенная The Expanse так хорошо воспринимается фанатами. Боевые действия отражают стандарты современного экшен-геймплея».

Как и в Mass Effect, в The Expanse: Osiris Reborn "подчеркивает политическую напряженность и моральную сложность". И да, как и в любимой серии BioWare, "здесь тоже есть романтика".