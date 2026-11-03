Игра-симулятор написания кода The Farmer Was Replaced вышла на iOS и Android

Только вдумайтесь: миллион проданных экземпляров игры, в которой нужно писать код для управления фермой! Дело рискованное, но The Farmer Was Replaced удалось достичь этого результата. Теперь проект доступен на iOS и Android, причем в комплект входит дополнение The Miner Was Replaced.

Вы пишете короткие программы на языке, похожем на Python, запускаете их — и дрон приступает к работе: пашет землю, сажает семена или собирает урожай в точном соответствии с вашим кодом. Здесь нет привычных уровней — только непрерывный поток новых задач и возможностей: например, объединение тыкв в одну гигантскую или поиск сокровищ в лабиринте из живой изгороди. А если вы уже умеете программировать, то можете пропустить основы и сразу перейти к управлению целым парком дронов.

Клавиатура здесь играет ключевую роль, поэтому разработчики создали для игры собственную раскладку. Все символы собраны на одном экране, скобки и кавычки появляются парами, а для перемещения курсора достаточно провести пальцем по клавише — это очень удобно, ведь именно точное позиционирование курсора обычно доставляет больше всего хлопот при написании кода на смартфоне. Впрочем, если такой способ ввода покажется неудобным, всегда можно подключить Bluetooth-клавиатуру.

Помимо самого процесса написания кода, в игре предусмотрен режим «Мегафермы» (Megafarm) для одновременного управления несколькими дронами, а также режим симуляции — он позволяет быстро и многократно тестировать написанные алгоритмы. Это крайне полезно, когда вы меняете одну строчку кода и хотите убедиться, что не сломали всё остальное.

В дополнении The Miner Was Replaced действие переносится под землю: вас ждут восемь новых ресурсов (включая уголь, кварц, грибы и динамит) и расширенное дерево технологий. Вам предстоит раскапывать древние руины, стараясь их не повредить, выращивать рис на глинистой почве и даже играть в «Сапера», стараясь не подорвать своего дрона. Базовая игра также получила бесплатное обновление: документация теперь содержит интерактивные примеры кода, автозавершение стало умнее, а в игру добавили новую музыку.

The Farmer Was Replaced уже доступна в App Store и Google Play. Игру можно попробовать бесплатно, а затем приобрести полную версию - это разовая покупка, открывающая доступ ко всему контенту.