Состоялся релиз симулятора фермы с программированием The Farmer Was Replaced

После пребывания в раннем доступе вышла полная версия 1.0 игры The Farmer Was Replaced от разработчика Тимона Херцога. Проект представляет собой симулятор фермы и головоломку, в которой все сельскохозяйственные задачи автоматизируются с помощью программирования.

Игрокам предстоит взять на себя управление дроном, которому нужно писать инструкции на простом языке, напоминающем Python. Дрон будет выполнять всю рутинную работу: от вспашки земли до сбора урожая и посадки новых культур. Полученные ресурсы тратятся на разблокировку новых технологий в специальном дереве исследований, что постепенно открывает доступ к более сложным концепциям программирования и новым видам растений со своими особенностями выращивания.

Геймплей построен на постоянном прогрессе без разделения на отдельные уровни. По словам разработчика, игра подойдет как новичкам, которые смогут постепенно освоить основы кода, так и опытным программистам, для которых основной задачей станет оптимизация алгоритмов для максимальной эффективности.

В Steam игра получила крайне положительные отзывы от пользователей. На момент публикации у проекта более 2 тысяч обзоров. Финальная версия 1.0 добавила в игру возможность управления несколькими дронами и новое дерево разблокировок.