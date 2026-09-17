The First Zombie анонсирована для Switch и ПК - в новой зомби-игре нужно не убивать нежить, а создавать её

Издатель Phoenixx анонсировал The First Zombie — необычную игру о зомби, которая предлагает посмотреть на привычный жанр с противоположной стороны. Главному герою предстоит не уничтожать армию нежити, а самостоятельно её создавать. Продюсером проекта выступил Кентаро Фудзии, известный по японскому развлекательному шоу Wednesday’s Downtown.

Игрокам предстоит взять под управление самого первого зомби в истории человечества. Его задача заключается в том, чтобы превращать обычных людей в нежить и постепенно увеличивать собственную орду. Для этого придётся подходить к жителям города и буквально «дружить» с ними, после чего они присоединятся к армии зомби.

Местом действия станет Токио. Игроки смогут постепенно захватывать его районы, включая Сибую, Синдзюку и Уэно, превращая привычные улицы японского мегаполиса в настоящие города нежити. Судя по описанию, основой игрового процесса станет именно расширение своей армии и постепенное распространение зомби по карте.

Таким образом, The First Zombie переворачивает классическую концепцию зомби-игр: вместо выживания среди орд нежити игрок сам становится источником эпидемии и должен превратить как можно большую часть Токио в зомби-город.

The First Zombie выйдет на Nintendo Switch и ПК в Steam. Дата релиза пока не объявлена. Игра будет доступна на английском и японском языках.