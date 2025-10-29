Состоялся анонс яркого и жуткого хоррора The Florist с фиксированной камерой

Новозеландская студия Unclear Games анонсировала The Florist — survival horror с фиксированными камерами, который выйдет на консолях и PC через Steam в 2026 году. Игра рассказывает историю Джессики Парк, прибывающей в приозёрный городок Джойклифф, чтобы сделать срочную доставку. Однако её появление провоцирует катастрофу: город погружается в смертельную игру на выживание против вездесущего цветочного перероста.

Игрокам предстоит решать хитрые головоломки, сражаться с ужасающими врагами и раскрывать таинственный план по созданию новой жизни самым немыслимым способом. Исследуя Джойклифф и его окрестности, можно обнаружить множество тёмных секретов. С помощью интуиции, внимательности и подсказок игроки определяют лучший путь вперёд, используя скрытые предметы, а ключевая информация фиксируется в игровом дневнике, включающем сюжетные открытия и данные о цветочных образцах.

The Florist предлагает широкий арсенал оружия для борьбы с развивающимися врагами и боссами. Мир Джойклиффа динамичен: с наступлением ночи цветочный рост порождает новых смертоносных противников, способности которых меняются по ходу игры. Студия создала уникальную визуальную идентичность — свет и цвет используются для создания напряжения и тревожной атмосферы, в отличие от традиционного тёмного и заброшенного окружения.

Дизайн уровней с фиксированными камерами позволяет тщательно проработать каждую локацию, делая её одновременно красивой и интересной для геймплея. Среди особенностей — несколько уровней сложности, опции доступности, неограниченный инвентарь, контрольные точки автосохранения, бонусный контент и скрытые элементы, которые поощряют исследование.

Черпая вдохновение из классических survival horror и внедряя современные механики, Unclear Games стремится предложить поклонникам жанра в 2026 году игру с высоким стандартом качества, где страх, тайна и исследование переплетаются в уникальном мире Джойклиффа.