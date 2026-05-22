The Florist получил новый трейлер - survival horror с цветами-мутантами выглядит как смесь Resident Evil и Silent Hill

The Florist получила новый геймплейный трейлер под названием Gardens of Death, и проект студии Unclear Games начинает выглядеть как одна из самых необычных хоррор-игр 2026 года. Авторы явно вдохновляются классикой жанра вроде Resident Evil и Silent Hill, но при этом делают ставку не на грязь и ржавчину, а на тревожную красоту.

Сюжет расскажет о Джессике Парк, которая приезжает в город Джойклифф для обычной доставки, но быстро оказывается в центре кошмара. Город начинает захватывать агрессивная растительная масса, а улицы наполняются мутировавшими существами. Игрокам предстоит исследовать локации с фиксированной камерой, решать головоломки, искать ресурсы и выживать среди постоянно меняющихся угроз.

Главная особенность The Florist — атмосфера. Вместо привычных темных коридоров разработчики используют яркие цвета, цветущие улицы и почти уютные декорации, которые постепенно превращаются в нечто пугающее. Такой подход выглядит свежо, особенно на фоне современных хорроров, где многие проекты слишком сильно копируют друг друга.

Авторы обещают классический survival horror с ограниченным напряжением, боссами, исследованием и множеством секретов, но без устаревших неудобств жанра. Например, в игре будет неограниченный инвентарь, автосохранения и гибкие настройки сложности.

The Florist выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Пока проект выглядит как неожиданно уверенная попытка вернуть дух старых хорроров, но через более современную и необычную визуальную подачу.