Сказка превращается в кошмар - The Grimm Reapress and the Drearytale Monster выйдет 13 мая 2027 года

Не все сказки заканчиваются счастливо, а некоторые и вовсе могут стать смертельно опасными. Разработчики The Grimm Reapress and the Drearytale Monster представили новый трейлер, в котором раскрыли дату выхода необычного приключения — 13 мая 2027 года.

Игра приглашает отправиться внутрь загадочной книги сказок, где за внешне фантастическим миром скрывается нечто зловещее. Судя по названию и атмосфере анонса, знакомые сказочные мотивы здесь получат довольно мрачное переосмысление.

Создатели сопровождают трейлер интригующим предупреждением: лучше самому войти в сказку, иначе однажды можно стать её частью. Что именно скрывается за этими словами и какие испытания ждут игроков, пока остаётся загадкой.

The Grimm Reapress and the Drearytale Monster выйдет 13 мая 2027 года. У игры уже появилась страница в Steam.