The Guild: Europa 1410 - возвращение легенды средневековой стратегии и симуляции будет полностью на русском

THQ Nordic и Ashborne Games официально анонсировали новую часть культовой серии — The Guild: Europa 1410, которая выйдет на ПК (Steam) в 2026 году. Эта игра возвращает игроков к истокам франшизы, продолжая традиции экономической стратегии и ролевого симулятора, заложенные ещё в оригинальной Europa 1400: The Guild, выпущенной в 2002 году. После нескольких продолжений, включая The Guild 3 в 2022 году, новая часть обещает подарить свежий взгляд на классическую формулу и значительно расширить возможности для игроков. Для отечественных игроков станет приятным фактом, что игра получит полную локализацию на русский язык — по крайней мере, если верить описанию игры на странице в Steam.

Главная особенность The Guild: Europa 1410 — это развитие собственной династии в средневековом городе. Игрок начинает с небольшого бизнеса и постепенно расширяет своё влияние, стремясь к власти и богатству. Однако успех в торговле — лишь часть пути. Чтобы стать настоящим властителем, придётся проникнуть в политику: добиться места в городском совете, использовать связи, шантаж и интриги, чтобы изменить судьбу города в свою пользу.

В игре сочетается глубокая экономика с многогранной политической системой. Игрокам предстоит лавировать между союзами и соперниками, строить стратегические планы и принимать судьбоносные решения, которые повлияют на будущее их рода и самого города. Многопользовательский режим для до 12 игроков добавит динамики, позволяя соревноваться или сотрудничать, устраивать засады, суды и дуэли, делая каждую сессию уникальной.

Экономика в The Guild: Europa 1410 раскрыта через множество профессий — от кузнеца и портного до алхимика. Каждый выбор открывает уникальные возможности и подходы к развитию бизнеса. Кроме законного пути заработка, игра предлагает альтернативный — криминальный: воры, грабежи, похищения и другие опасные методы принесут богатство, но и повышают риски. Защитники закона могут патрулировать улицы, наказывая преступников и завоёвывая уважение горожан.

Особое внимание уделено визуальному погружению — современная графика создаёт живой и реалистичный мир, где рынки, мастерские и архитектура оживают на глазах, отражая действия игрока. Город развивается и меняется, показывая результаты ваших решений.

The Guild: Europa 1410 обещает стать настоящим подарком для фанатов серии и жанра, возвращая классический игровой процесс с новыми возможностями и современным исполнением. Средневековые интриги, экономические баталии и политические игры ждут своих героев уже в 2026 году. Приготовьтесь стать властелином эпохи!