Необычный гибрид ресторанного менеджмента и тактической RPG в дебютном трейлере The Hearth & Harbour

Студия Saltstone Studio представила первый трейлер своей новой игры The Hearth & Harbour — необычного гибрида ресторанного менеджмента, тактической RPG и романтической истории. Действие разворачивается в вымышленном городе Льютпорт, вдохновлённом Белфастом, где игроку предстоит управлять рестораном «Серебряная ложка» на фоне надвигающегося военного конфликта.

Разработчики, ранее выпустившие приключение The Pale Beyond, предлагают гибкую систему кастомизации: можно превратить своё заведение в престижный ресторан для знати, уютное бистро с наградами или простую закусочную для рабочих. Геймплей сочетает менеджмент и тактические элементы — придётся рассаживать гостей, следить за заказами и поддерживать баланс между удовлетворённостью клиентов и сотрудников.

RPG-составляющая добавляет глубины: владелец ресторана будет исследовать Льютпорт, искать поставщиков, собирать ингредиенты, строить отношения с жителями и даже заводить романтические связи. Эти элементы напрямую влияют на развитие истории, которая разворачивается на фоне напряжённой политической ситуации.

The Hearth & Harbour описывают как микс Stardew Valley и стратегий управления, но с акцентом на ресторанный бизнес и социальные взаимодействия. Дата выхода пока не названа, но проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam.