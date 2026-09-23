The Hollowing превратит мрачный мир Lorn's Lure в хоррор-авиасимулятор

Студия Rubeki, создавшая Lorn’s Lure, представила The Hollowing — хоррор от первого лица с элементами авиасимулятора, действие которого разворачивается в том же мрачном мире. Мировая премьера трейлера состоялась на PC Gaming Show Tokyo Direct.

В новой игре главному герою Филу предстоит пилотировать самолёт через густой туман и перемещаться между башнями огромной мегаструктуры. Его задача — ремонтировать оборудование, благодаря которому расположенные в регионе поселения могут поддерживать связь друг с другом. Однако за обычной технической работой быстро начинают проявляться гораздо более тревожные обстоятельства.

Трейлер показывает судьбу предыдущего пилота, который столкнулся со странными радиопомехами и постепенно потерял связь с реальностью. Одной из причин происходящего называют токсичность спор, вызывающих галлюцинации. Судя по представленным кадрам, Фил со временем сталкивается с похожими проблемами.

The Hollowing сохраняет характерную для Lorn’s Lure визуальную эстетику эпохи PSX, но переносит игровой процесс в совершенно новую обстановку. Вместо исследования огромных сооружений игрокам предстоит управлять самолётом, ориентироваться в тумане, следить за состоянием техники и поддерживать связь по радио.

Дата выхода The Hollowing пока не объявлена. При этом сам проект уже демонстрирует, как разработчики намерены расширить знакомый мир, сохранив его тревожную атмосферу и добавив новый способ взаимодействия с ним.