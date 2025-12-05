Дом Мудрости: представлена эмоциональная приключенческая игра The House of Hikmah

Lunacy Studios представила The House of Hikmah — сюжетное 3D-приключение, которое отправит игроков в путешествие по памяти, науке и наследию. Релиз проекта в Steam запланирован на первый квартал 2026 года, и за ним стоят ветераны индустрии, трудившиеся над Star Wars Battlefront, Mass Effect, Journey и Life is Strange. Это заметно по амбициям: студия обещает глубокую историю, способную зацепить эмоционально.

Главная героиня, четырнадцатилетняя Майя, переживает смерть отца и попадает в загадочный Дом мудрости — место, наполненное знаниями исламского золотого века. Игроки будут исследовать этот мир, решать головоломки и открывать новые пространства, вдохновлённые открытиями древних учёных. Каждая новая дверь раскрывает часть семейной тайны, но также таит тени прошлого.

В центре механики — реликвия, позволяющая преобразовывать материю. Майя будет парить по воздушным потокам, проходить через полупрозрачные стены, преломлять свет, менять свойства металлов. Эти задачи отражают её эмоциональный путь.

Особое внимание уделено диалогам: игрок встретит великих учёных и философов, озвученных на английском и арабском языках. Цель разработчиков — не просто рассказать историю, но передать кусочек многовековой мудрости и утешения.