Офисный экшен-рогалик The Internal получил бесплатную демоверсию в Steam и вышел на Kickstarter

Сингапурская независимая команда STUDIOPLAYER3 выпустила в сервисе Steam бесплатную демоверсию своего дебютного проекта The Internal и запустила кампанию по сбору средств на площадке Kickstarter. Игра представляет собой динамичный трехмерный экшен с элементами рогалика и боевой системой в духе соулслайков, где все события разворачиваются в мрачных офисных помещениях технологической корпорации SOCRA.

Сюжетная линия строится вокруг масштабной виртуальной симуляции, которая вышла из-под контроля руководства компании. Рядовые офисные сотрудники превратились в бездушных созданий, а начальники разных уровней мутировали в чудовищ, сохранив при этом остатки разума. В центре истории оказывается стажер, вынужденный бороться за собственное выживание и выяснять правду о происходящем. Прохождение строго ограничено рамками виртуальной смены: рабочий день длится с 09:00 до 17:00, а наступление сверхурочных часов оставляет герою лишь одну финальную попытку.

В отличие от классических представителей жанра соулслайк, местная боевая система полностью лишена шкалы выносливости и опирается на стремительные перемещения, парирования, своевременные контратаки и контроль шкалы рассудка. Игровой процесс предлагает 3 категории вооружения: парные клинки для нанесения серий быстрых ударов, тяжелые молоты для мощных оборонительных атак, а также боевые перчатки для агрессивного ближнего боя. В представленной ознакомительной версии доступно 20 видов снаряжения со случайными стихийными модификаторами.

Два года бессонных ночей, бесчисленные чашки кофе и одна упрямая мечта. Кампания на Kickstarter официально запущена. Пройден долгий путь с самого начала, и теперь проект готов перейти на следующий уровень. Поддержка сообщества поможет отполировать игру и продвинуть ее дальше, чем это возможно собственными силами.

- STUDIOPLAYER3, команда разработчиков

Над проектом работают 3 независимых разработчика, которые начали совместное производство еще во время обучения в институте. Цель краудфандинговой кампании на Kickstarter составляет 23 454 доллара, а сбор средств продлится до 31 октября 2026 года. Привлеченные финансы планируют направить на расширение штата аниматоров и специалистов по визуальным эффектам, создание оригинального саундтрека и запись профессиональной озвучки.

В состав доступного демонстрационного билда вошли процедурно генерируемые комнаты, элитные офисные противники вроде уборщика и инспектора по пожарной безопасности, а также 2 босса: бывший супервайзер Акила в костюме корпоративного маскота и амбициозный менеджер Бернард. Для стабильной работы демоверсии на ПК потребуются процессор Intel Core i5-10400, видеокарта GeForce GTX 1060, 8 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на накопителе.

Полноценный релиз The Internal запланирован на 2 квартал 2027 года. На текущий момент проект поддерживает интерфейс на английском и упрощенном китайском языках, тогда как текстовая русская локализация разработчиками пока не заявлена.