Joey's Entertainment назвала дату выхода The Journey Home — атмосферного сайд-скроллера о путешествии сквозь воспоминания. Игра сочетает сюрреалистичные локации, головоломки, личную историю Уолтера и необычную пульсовую механику.

Герой будет перемещаться между разными этапами своей жизни и взаимодействовать с окружением, чтобы продвигаться по наполненному странными событиями миру.

Среди необычных образов — гигантские существа, летающие автомобили и неожиданные встречи. Авторы делают ставку на спокойное приключение, побуждающее задуматься о важных жизненных вопросах.

The Journey Home выйдет 3 декабря 2026 года.