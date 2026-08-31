The Journey Home получила демо в Steam - атмосферный платформер о странствии за пределами пространства и времени

Сюжетный платформер The Journey Home получил новую демоверсию в Steam. Разработчики представили её во время Future Games Show в рамках Gamescom 2026, поэтому оценить необычное приключение можно уже сейчас.

Игра создаётся бельгийской студией Joey's Entertainment, которую основала супружеская пара. Главным героем станет Уолтер — человек, оказавшийся в загадочном царстве за пределами пространства и времени. Он не помнит, как попал сюда, но чувствует некий зов и отправляется навстречу неизвестности.

Сценарий написала Софи-Ли Роббинс, супруга одного из основателей студии и автор романтических комедий, становившихся бестселлерами по версии USA Today. The Journey Home при этом делает акцент на более эмоциональной истории о жизни и любви, показывая разные этапы жизни Уолтера.

Сам мир выглядит одной из главных особенностей проекта. Игрокам предстоит путешествовать по красочным локациям, плавать, карабкаться и раскачиваться, используя самых необычных спутников — птиц, насекомых, медуз и даже летающие машины. Разработчики также отказались от загрузочных экранов, кат-сцен и перегруженного интерфейса, стремясь сделать путешествие максимально цельным.

The Journey Home планируется выпустить на PC в конце 2026 года, а позднее игра может добраться и до консолей. До релиза можно познакомиться с проектом благодаря новой демоверсии.