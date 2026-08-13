Новая RPG The Lantern of the Laughless Saint хочет вернуть ностальгический дух Morrowind

Студия NerveLabs официально представила новый трейлер своей ролевой игры с открытым миром The Lantern of the Laughless Saint, раскрыв точную дату её появления в цифровом магазине Steam. Официальный выход проекта в ранний доступ на персональных компьютерах состоится 17 августа 2026 года. Разработчики делают ключевую ставку на исследование неизведанных земель и глубокое взаимодействие с окружающим пространством. Игрокам предстоит перемещаться по таинственному острову пешком, ориентироваться по слухам, собирать обрывки сгоревшей истории и общаться с потерянными душами.

Сюжетная линия берёт своё начало с загадочного сновидения про фонарь, святого и башню, после которого главный герой оказывается на борту прибывающей к острову лодки. В глубинах игрового мира расположен пустующий амфитеатр, места в котором будут постепенно заполняться призраками персонажей. Каждое решение игрока по спасению или разрушению чужих жизней напрямую влияет на формирование этой призрачной аудитории перед финальным актом. При этом любого встреченного неигрового персонажа можно уничтожить, однако погибшие оставляют после себя агрессивных фантомов, а оставленные тела способны ожить.

На момент запуска пользователям будет доступно более 50 разнообразных заданий, скрывающих уникальные предметы и секреты. Игровой процесс включает в себя развитую систему алхимии, создание заклинаний и прокачку навыков по мере их непосредственного использования. Разработчики подтвердили полноценную поддержку кооперативного режима с первого дня, что позволит проходить историю в одиночку или вместе с друзьями.

Все заявленные механики, включая систему создания магических свитков и кооператив, будут полностью доступны на старте продаж. Добавить амбициозную ролевую игру в свой список желаемого в Steam можно уже сейчас.