Тайны прошлого: вышел релизный трейлер детективного нуара The Last Case of John Morley

Разработчики выпустили релизный трейлер The Last Case of John Morley — атмосферной детективной игры, которая уже доступна на консолях и ПК. Проект переносит игроков в мрачный мир нуара 1940-х, где каждое слово может быть ложью, а каждая улика — ключом к давно забытой правде.

Главный герой, детектив Джон Морли, после долгого восстановления в больнице возвращается к работе. Его первым делом становится заказ загадочной графини Маргарет Фордсайд. Она просит Морли расследовать убийство своей дочери, произошедшее двадцать лет назад. Хотя полиция закрыла дело, обвинив нескольких «козлов отпущения», графиня убеждена: настоящий преступник всё ещё на свободе.

Игрокам предстоит распутывать эту сложную историю, исследуя мрачные особняки, заброшенные санатории и другие тщательно проработанные локации. Поиск улик, анализ доказательств, реконструкция хода событий и допросы свидетелей — ключевые механики, которые позволяют собрать пазл воедино.

Игра воссоздаёт атмосферу сороковых годов с помощью аутентичных декораций, костюмов и нуарного саундтрека. Разработчики обещают около трёх часов напряжённого повествования с неожиданными поворотами и финалом, который способен шокировать даже опытных поклонников жанра.