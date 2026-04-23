Анонсирован паркурный шутер The Last of RAM о краже оперативной памяти

Независимая студия Warkuda представила свой новый проект под названием The Last of RAM. Игра позиционируется как динамичный шутер с видом от 1 лица, где главным элементом выживания является непрерывное движение. Страница проекта уже доступна в цифровом магазине Steam, однако точная дата выхода пока держится в секрете. Разработчики обещают короткий, но максимально насыщенный геймплей, прохождение которого займет от 1 до 2 часов.

Действие игры разворачивается в сатирическом технологическом мире. По сюжету компьютерное железо сильно подорожало, а оперативная память приобрела невероятную ценность. Главному герою предстоит проникать на территорию хорошо защищенных дата-центров, чтобы забирать этот ресурс любой ценой. Игровой процесс строится на высокой скорости и комбинировании стрельбы с паркуром. Игрокам предстоит бегать по стенам, совершать рывки, использовать скольжения и передвигаться по тросам. Механика укрытий в игре полностью отсутствует, а остановка на месте гарантирует мгновенное поражение.

Для устранения противников предусмотрен арсенал из 5 видов оружия. Геймеры смогут использовать пистолет для точной стрельбы, дробовик для ближних дистанций, универсальный автомат, а также нож и катану для агрессивного ближнего боя. Противостоять игроку будут различные типы врагов, включая летающих дронов, боевых андроидов и тяжеловооруженных ботов. Кроме того, главный герой сможет применять специальные способности, среди которых есть замедление времени и усиленные прыжки.

Издателем проекта выступает компания Warkuda Games. Авторы открыто заявляют, что при создании некоторых визуальных материалов и частичном переводе текстов использовались технологии искусственного интеллекта. Проект рассчитан исключительно на 1 игрока. На момент релиза планируется поддержка только 1 языка интерфейса и озвучки, английского.

Для запуска на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i3-9300 или Ryzen 3 1200, видеокарта GTX 1050 Ti или Radeon RX 560 и 8 гигабайт оперативной памяти. В рекомендуемых требованиях указаны 16 гигабайт памяти и видеокарта уровня GTX 1070 или Radeon RX 5700. Для установки игры нужно освободить 12 гигабайт на жестком диске, а также потребуется поддержка DirectX 11.