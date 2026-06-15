На фестивале "Игры быть" в Steam стала доступна демоверсия паркурного шутера The Last of RAM

Студия Warkuda объявила об участии динамичного паркурного шутера от 1 лица The Last of RAM в июньском фестивале Игры быть в сервисе Steam. Пользователям уже доступна бесплатная демоверсия проекта, полноценный релиз которого запланирован на 28 августа 2026 года.

В The Last of RAM игрокам предстоит взять на себя роль девушки-геймера, которая пытается собрать компьютер своей мечты в мире, где цены на комплектующие выросли до высоких значений. Главная героиня проникает в хорошо охраняемые дата-центры, чтобы красть оперативную память. Игровой процесс ориентирован на безостановочное движение и быстрое принятие решений. Остановка персонажа ведет к гибели, а укрытия в игре полностью отсутствуют.

Игровой цикл сочетает в себе элементы платформинга, паркур и динамичные перестрелки с использованием различного оружия, включая пистолет, дробовик, автоматическую винтовку, а также холодное оружие вроде ножа и катаны. Противостоять героине будут роботы, дроны, андроиды и тяжелые боевые единицы. Для успешного прохождения игрокам доступны особые способности, такие как замедление времени, повышенная мобильность, а также усиленные прыжки и рывки. Средняя продолжительность прохождения составляет от 1 до 2 часов.

Разработчики сообщили, что в рамках подготовки к фестивалю они исправили баланс битвы с боссом на ракете, сделав прохождение этого сражения более понятным и структурированным. Были добавлены новые визуальные маркеры для разъемов босса и переработан процесс отключения кабелей. Помимо демоверсии, создатели запустили открытый плейтест, принять участие в котором может любой желающий через страницу игры в Steam.

Для запуска игры на минимальных настройках пользователям потребуется процессор уровня Intel Core i3-9300 или Ryzen 3 1200, видеокарта GTX 1050 Ti или Radeon RX 560, а также 8 гигабайт оперативной памяти. Рекомендованные системные требования включают 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту GTX 1070 или Radeon RX 5700.