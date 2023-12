10 минут геймплея режима roguelike в The Last of Us Part 2 Remastered и его ключевые особенности

Одним из ключевых нововведений обновленного издания The Last of Us Part 2 для PS5 станет отдельный игровой режим. В ремастере экшена игроки смогут опробовать свои силы в режиме roguelike под названием "Без возврата", где появится возможность играть за одного из 10 уникальных персонажей, включая Джоэла. Оценить игровой процесс этого режима можно уже сейчас благодаря геймплейному ролику от Game Informer.

Журналисты представили более 10 минут игрового процесса режима roguelike в The Last of Us Part 2 Remastered. Как отмечается, все играбельные персонажи являются не просто набором разных моделей, они действительно отличаются по своему стилю прохождения и особенностям в бою. Каждая попытка прохождения "Без возврата" будет заметно отличаться от предыдущей благодаря случайной генерации локаций, противников и даже боссов.

Еще интересные особенности режима, которые удалось узнать из опубликованного геймплея:

В режиме "Без возврата" есть семь уровней сложности;

Игра начинается с выбора персонажей, каждый из которых отличается стартовой экипировкой и пассивными навыками;

Для прохождения необходимо успешно пройти серию из пяти перестрелок или схваток с монстрами, после чего игроков ждет босс;

Большинство локаций в этом режиме были взяты из основной игры, некоторые из них были сильно изменены;

По ходу прохождения будут появляться различные испытания, а игроки смогут усложнять их с помощью модификаторов для получения более ценных наград.

Выход The Last of Us Part 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PS5, а затем, вероятно, проект доберется и до ПК.