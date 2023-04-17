Автор экранизации The Last of Us от HBO снова намекнул, что у сериала будет больше двух сезонов

The Last of Us, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси, был отлично принят зрителями - владельцы HBO и Warner Bros. Discovery вряд ли скоро выпустят из своих рук столь атмосферный проект, и даже до финала первого сезона о нем было много разговоров. Еще в марте сам Нил Дракманн призвал фанатов с нетерпением ждать следующих эпизодов, представив графику, намекающую на продолжение истории. Теперь свой вклад вносит и другой автор
На конференции NAB в Лас-Вегасе в этом году Крейг Мазин и четыре члена съемочной группы рассказали о создании музыки, спецэффектов и тонкой настройке внешнего вида зараженных. Хотя один из главных создателей сериала не захотел раскрывать слишком много подробностей о последних эпизодах, он все же затронул тему будущего производства.
Наш план состоит в том, чтобы сделать не только еще один сезон. Мы должны продержаться какое-то время
Пока что идет предварительная работа над вторым сезоном The Last of Us, а создатели сосредоточены на создании сценария.
а Педро захочет ли дальше играть у вас, если ему урежут ЗП или его напарнице за просто так поднимут до его?
До сих пор не понимаю зачем сериал большей частью повторяет оригинал. Ниша жанра зомби апока почти пустая, на уже имеющемся сеттинге можно было написать другую историю, всё равно больше раздувает популярность проекта номинальная привязка ко вселенной нежели прямая связь с играми. Зато проект был бы более самостоятельный и можно было избежать части сравнений с оригиналом (что как по мне не играет на пользую проекту в долгую). Но я не великий шоуранер, поэтому могу только недоуменно развести руками и ждать солидарности от других любителей жанра.
если абсолютно левацкое творение делать, то к чему название "ласт оф ас" ? тогда пусть и называют по другому, раз уж полная отсебятина
Где я сказал то что нужно сохранять название, я упомянул только вселенную. И к чему тут термин левацкое, это же полит координата? Может имеется ввиду левое? Но опять же я не предлагал сохранять название, при написание другого сюжета.