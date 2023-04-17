Автор экранизации The Last of Us от HBO снова намекнул, что у сериала будет больше двух сезонов ©

The Last of Us, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси, был отлично принят зрителями - владельцы HBO и Warner Bros. Discovery вряд ли скоро выпустят из своих рук столь атмосферный проект, и даже до финала первого сезона о нем было много разговоров. Еще в марте сам Нил Дракманн призвал фанатов с нетерпением ждать следующих эпизодов, представив графику, намекающую на продолжение истории. Теперь свой вклад вносит и другой автор

На конференции NAB в Лас-Вегасе в этом году Крейг Мазин и четыре члена съемочной группы рассказали о создании музыки, спецэффектов и тонкой настройке внешнего вида зараженных. Хотя один из главных создателей сериала не захотел раскрывать слишком много подробностей о последних эпизодах, он все же затронул тему будущего производства.

Наш план состоит в том, чтобы сделать не только еще один сезон. Мы должны продержаться какое-то время

Пока что идет предварительная работа над вторым сезоном The Last of Us, а создатели сосредоточены на создании сценария.