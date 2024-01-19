Фанаты серии Killzone в растерянности из-за косметических предметов в The Last of Us: Part 2 Remastered

Killzone впервые за десять лет получила официальное признание от PlayStation, но не в том виде, на который рассчитывали фанаты.

После снятия эмбарго с обзоров на The Last of Us 2 Remastered все новые внутриигровые дополнения для переиздания попали в сеть, включая все бонусные футболки и наряды для Элли и Эбби. И на одной из футболок для Элли гордо красуется логотип Killzone, но это совсем не то, чего хотели поклонники серии шутеров.

На дворе 2024 год, и впервые за десять лет Sony признала Killzone в виде гребаной футболки в переиздании TLOU2.

Как гласит цитата из твита выше, это первый раз за десять лет, когда серия шутеров от первого лица была признана PlayStation в каком-либо виде. Со времен Killzone: Shadow Fall, вышедшей вместе с дебютом PS4 в конце 2013 года, мы ни разу не видели и не слышали о серии.

"Я ждал ЛЮБЫХ новостей о Killzone с момента выхода Shadowfall, и вот что мы получили. Ненавижу это место", - пишет другой пользователь Twitter в ответ на футболку Элли. Похоже, фанаты Killzone надеялись на большее, чем эти крохи признания от Sony.

"Мне искренне жаль фанатов Killzone. Sony очень плохо с ними обращалась на протяжении долгого времени", - добавляет другой пользователь Twitter. "Очень хочу ремастер Killzone или что-то новое из этой франшизы", - добавляет другой пользователь, повторяя многие схожие настроения в Twitter.

Кроме того, в The Last of Us 2 Remastered появилась футболка Resistance для Элли, которая вызывает похожие чувства у поклонников давно забытой серии от Sony. "Это самое близкое к Resistance для PS4/PS5, и мне бы очень хотелось, чтобы они дали шанс на ремастеринг другим своим играм и сериям", - пишет один из пользователей Twitter.

В последнее время дела у франшизы Killzone обстоят не лучшим образом, ведь разработчик Guerrilla Games, похоже, намерен расширить серию Horizon за счет новых игр и спин-оффа. Еще хуже обстоят дела с серией Resistance, в которой с 2011 года не выходило ни одной основной игры. Фанаты обеих серий долгое время находились в пустыне отчаяния.