The Last of Us: Part 2 19.06.2020
5.9 1 695 оценок

Исполнители главных ролей в сериале The Last of Us намекнули на кошмарную сцену во втором сезоне

©
Gutsz
Новости

Экранизация The Last of Us в виде сериала от HBO получила хвалебные отзывы от критиков и зрителей. Студия вместе с главными разработчиками из Naughty Dog уже готовится к производству второго сезона и сегодня у нас появились первые подробности из продолжения. Похоже, что авторы собираются повторить самую кошмарную сцену из The Last of Us: Part 2, которая в свое время навсегда разделала сообщество игроков.

Имейте в виду, что далее могут быть представлены критические спойлеры к событиям игры The Last of Us Part 2, а также второму сезону сериала.

На появление спорной сцены во втором сезоне сериала The Last of Us намекнули исполнители главных ролей, Педро Паскаль и Белла Рамзи, в недавнем разговоре с журналистами. Как отметил Паскаль он прекрасно осознает насколько это был шокирующий момент в оригинальной игре, но он уверен, что продолжение сериала не будет отклоняться от первоисточника. Беллы Рамзи не была столь уверена в этом, но добавила, что ей лично будет тяжело принять такой исход.

Спойлер

Речь идет о смерти Джоэла в начале The Last of Us Part 2.

Один из главных сценаристов первого сезона, Крейг Мейзин, от себя добавил, что в первом сезоне команда создателей не боялась показать кошмарный мир и жестокие моменты игры. По его мнению, продолжение не будет исключением, однако у них нет каких-либо ограничений четко следовать первоисточнику.

Кино и сериалы
-6
8
Последние посты по игре The Last of Us: Part 2
Где моя прелесть?
Где моя прелесть?
Съемки второго сезона сериала по мотивам The Last of Us пройдут в Ванкувере
Съемки второго сезона сериала по мотивам The Last of Us пройдут в Ванкувере
Второй сезон The Last of Us будет посвящен изучению того, как все зараженные связаны между собой
Второй сезон The Last of Us будет посвящен изучению того, как все зараженные связаны между собой
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

На самом деле этим ужасным шокирующим моментом будет секс с той межебабой.

4
caliskan

Это скорее всего в 3м будет, они 2ю игру на 2 сезона хотят разделить

0
Сyberpunk

по кошмарности сложно переплюнуть 3-ю серию первого сезона

1
dr_mengele

Еще более кошмарную чем два мужика?

0
potemkin2021

Тайгера Вудса позовут во второй сезон ?

0
Kolyambus55RUS

Что гг трансгендер?

0
Cmok

Они не ограничены игрой, могут делать что хотят

-3
Краб4ихун

потому что никто из них с игрой не знаком вообще

2