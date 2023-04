Исполнители главных ролей в сериале The Last of Us намекнули на кошмарную сцену во втором сезоне ©

Экранизация The Last of Us в виде сериала от HBO получила хвалебные отзывы от критиков и зрителей. Студия вместе с главными разработчиками из Naughty Dog уже готовится к производству второго сезона и сегодня у нас появились первые подробности из продолжения. Похоже, что авторы собираются повторить самую кошмарную сцену из The Last of Us: Part 2, которая в свое время навсегда разделала сообщество игроков.

Имейте в виду, что далее могут быть представлены критические спойлеры к событиям игры The Last of Us Part 2, а также второму сезону сериала.

На появление спорной сцены во втором сезоне сериала The Last of Us намекнули исполнители главных ролей, Педро Паскаль и Белла Рамзи, в недавнем разговоре с журналистами. Как отметил Паскаль он прекрасно осознает насколько это был шокирующий момент в оригинальной игре, но он уверен, что продолжение сериала не будет отклоняться от первоисточника. Беллы Рамзи не была столь уверена в этом, но добавила, что ей лично будет тяжело принять такой исход.

Спойлер

Речь идет о смерти Джоэла в начале The Last of Us Part 2.

Один из главных сценаристов первого сезона, Крейг Мейзин, от себя добавил, что в первом сезоне команда создателей не боялась показать кошмарный мир и жестокие моменты игры. По его мнению, продолжение не будет исключением, однако у них нет каких-либо ограничений четко следовать первоисточнику.