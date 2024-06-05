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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.2 2 142 оценки

Надежный инсайдер поделился информацией о ПК-версии The Last of Us: Part 2

butcher69
Новости

Больше года прошло с того момента, как PC-геймеры смогли погрузиться в мир постапокалиптической Америки в The Last of Us Part I. Релиз игры совпал с премьерой первого сезона сериала HBO по мотивам игры, подогрев интерес к продолжению истории Элли на ПК.

В начале 2024 года луч надежды промелькнул в виде утечки, сообщавшей о возможном релизе TLOU Part II на ПК в апреле. Пользователь Silknigth из X/Twitter поделился этой информацией в марте. Однако, как позже заявил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, некоторые из "сливов" Silknigth оказались ложными. С тех пор игра на ПК так и не вышла, а официальных данных о порте от Sony не поступало. Аккаунт Silknigth в X/Twitter также был удален.

Известный инсайдер billbil-kun утверждают, что разработка ПК-версии TLOU Part II велась как минимум с 2021 года, а к ноябрю 2023 года игра была полностью готова к релизу.

Возникает вопрос: почему же тогда анонс и релиз до сих пор не состоялись? Инсайдер не знает настоящих причин отсрочки, но считает что Sony хочет приурочить выход ПК-версии игры к премьере второго сезона сериала The Last of Us, запланированного на 2025 год.

0
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
DenisVTR

Так у них это стандартная практика. Уже не первая игра портированная на пк пылится у них на полке

5
bekertughan

Сделайте удивленное лицо, пасаны 😲

4
Олег Фамилия

Логично что игра выйдет после 2го сезона сериала.

2
Темный-Властелин

лесбухи качки никому не интересны

1
Случайный Игрок

Фанатикам второй части интересны))

-4
супер пиявка

жду этот шедевр с первого трейлера! так что мне нужны эти лесбухи качки.

0
cherep06

Если исключить из этой игры ЛГБТ тему, то игра 10/10

1
ExactingGlenn

Моя ртх 3060 на 8 гигов даже 1 часть на средних только вывезла от 78 фпс с просаадками до 51 фпс

1
Олег Фамилия

Понизить настройки мог или генератор кадров врубить. Прошел на старой 5600xt в 70+ фпс с генератором кадров

1
ExactingGlenn Олег Фамилия

У меня АМД Райзен 53600 стит он 2019 года

1
Олег Фамилия ExactingGlenn

У меня вообще зион стоял и rx 5600xt

1
ExactingGlenn Олег Фамилия

у меня пиратка

1
rmplaton

У игры проблема с излишне "тяжелыми" текстурами - сама по себе она не была бы столь "прожорливой" и требовательной к системе, если бы не эта беда. Даже на самом минимальном уровне настроек этот порт "сжирает" 5 гигов видеопамяти прямо сходу. При этом "тяжесть" текстур в игре не оправдана их качеством - они хорошие, но есть игры, где они заметно лучше, а "весят" значительно меньше.

0
Евгений Кондратенко

Ну остается надежда на Summer Game Fest. Там могут вполне анонсировать ПК версию 2 ластухи. Как раз на лето релиз был бы, как в прошлом году.

1
6363

Судя по отзывам людей, ждать вторую часть вообще не стоит и просто думать, что есть одна часть.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

совет тебе по жизни - не слушай, что говорят другие, имей своё мнение

2
Ahnx

Да, консольщики вторую часть очень ругали. Я не вдавался, за что.

0
RickeyIMBA

да там нытики захейтили, ну да там сюжет слегка с лесбейской темой)) но сама игра жесткая) геймплейно про зомби игр нету таких да и графически тоже, атмосфера и боевка с реалистичной расчлененкой, по сути тут все сделано на 10 из 10 кроме сюжета который не всем зашел

0
Ahnx

Посмотрел на Метакритике. Оценка (проплаченных) критиков: 93/100

Оценка игроков: 58/100.

Хммм...

1
Евгений Кондратенко

2 часть норм, кроме сюжета. Хз чем всех так впечатлила возможность игры за Эбби. И не сказать, что в её сюжете показали что-то рил крутое и интересное. Банальная байка о осиротевшей девочке-мальчике и как все с ним носятся. Графически и технически игра топ. Реально. Программисты и аниматоры Naughty Dog умеют в какую-то эльфийскую магию, не иначе. Стоит ли её проходить? Скорее да, чем нет. Импакт от оружия и прочие анимации сделаны супер. Мне лично на смерть Джоэла было вообще фиолетово. Я с самого анонса уже думал, что его не будет в живых. Почти угадал. Меня расстроила лишь концовка, где игроку тупо не дают выбора. Если бы он был, то тогда сюжетка Эбби бы имела смысл. Игроки, которые её полюбили (а такие есть) оставили бы её в живых. А другие убили бы её. В этой истории нет какого-то точного финала. Как там Томми в Джексоне, куда направилась Элли? Игра по сути закончилась ничем. Игрок преодолевает такой путь и лишь смотрит катсцену в игре. А прикиньте как было бы круто, если бы в финале дали выбор за кого играть в драке! И по итогу было бы две разные концовки. Но мистер Дракман не смог в интересный финал.

-2
Пользователь ВКонтакте

99%, что у этого гoвна ещё и привязка к PSN будет. А значит минус 170 стран. // Артём Ганник-Атаракс

0
tvorog8088

Могут хоть всё своим псн обляпать, главное что бы денуву не ставили.

0
tvorog8088

Да и пофиг, главное в сентябре Бог Войны выйдет а эта так себе игрулька.

0
Александр Дантес

В сентябре спэйсмарин 2 выйдет на*уй этого военного бога)))

-2
Олег Фамилия Александр Дантес

А это еще че такое и почему он будет лучше?

-1
tvorog8088 Олег Фамилия

Рагнарёк на пк.

-1
Олег Фамилия tvorog8088

Какой рагнарек? Я про спэйсмарин 2, вообще первый раз слышу

0
Jokernet

Ну это вполне логично учитывая что первую часть выпустили на хайпе сериала, так что 2 часть на pc стоит ждать в 2025 году.

0