Надежный инсайдер поделился информацией о ПК-версии The Last of Us: Part 2

Больше года прошло с того момента, как PC-геймеры смогли погрузиться в мир постапокалиптической Америки в The Last of Us Part I. Релиз игры совпал с премьерой первого сезона сериала HBO по мотивам игры, подогрев интерес к продолжению истории Элли на ПК.
В начале 2024 года луч надежды промелькнул в виде утечки, сообщавшей о возможном релизе TLOU Part II на ПК в апреле. Пользователь Silknigth из X/Twitter поделился этой информацией в марте. Однако, как позже заявил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, некоторые из "сливов" Silknigth оказались ложными. С тех пор игра на ПК так и не вышла, а официальных данных о порте от Sony не поступало. Аккаунт Silknigth в X/Twitter также был удален.
Известный инсайдер billbil-kun утверждают, что разработка ПК-версии TLOU Part II велась как минимум с 2021 года, а к ноябрю 2023 года игра была полностью готова к релизу.
Возникает вопрос: почему же тогда анонс и релиз до сих пор не состоялись? Инсайдер не знает настоящих причин отсрочки, но считает что Sony хочет приурочить выход ПК-версии игры к премьере второго сезона сериала The Last of Us, запланированного на 2025 год.
Так у них это стандартная практика. Уже не первая игра портированная на пк пылится у них на полке
Сделайте удивленное лицо, пасаны 😲
Логично что игра выйдет после 2го сезона сериала.
лесбухи качки никому не интересны
Фанатикам второй части интересны))
жду этот шедевр с первого трейлера! так что мне нужны эти лесбухи качки.
Если исключить из этой игры ЛГБТ тему, то игра 10/10
Моя ртх 3060 на 8 гигов даже 1 часть на средних только вывезла от 78 фпс с просаадками до 51 фпс
Понизить настройки мог или генератор кадров врубить. Прошел на старой 5600xt в 70+ фпс с генератором кадров
У меня АМД Райзен 53600 стит он 2019 года
У меня вообще зион стоял и rx 5600xt
у меня пиратка
У игры проблема с излишне "тяжелыми" текстурами - сама по себе она не была бы столь "прожорливой" и требовательной к системе, если бы не эта беда. Даже на самом минимальном уровне настроек этот порт "сжирает" 5 гигов видеопамяти прямо сходу. При этом "тяжесть" текстур в игре не оправдана их качеством - они хорошие, но есть игры, где они заметно лучше, а "весят" значительно меньше.
Ну остается надежда на Summer Game Fest. Там могут вполне анонсировать ПК версию 2 ластухи. Как раз на лето релиз был бы, как в прошлом году.
Судя по отзывам людей, ждать вторую часть вообще не стоит и просто думать, что есть одна часть.
совет тебе по жизни - не слушай, что говорят другие, имей своё мнение
Да, консольщики вторую часть очень ругали. Я не вдавался, за что.
да там нытики захейтили, ну да там сюжет слегка с лесбейской темой)) но сама игра жесткая) геймплейно про зомби игр нету таких да и графически тоже, атмосфера и боевка с реалистичной расчлененкой, по сути тут все сделано на 10 из 10 кроме сюжета который не всем зашел
Посмотрел на Метакритике. Оценка (проплаченных) критиков: 93/100
Оценка игроков: 58/100.
Хммм...
2 часть норм, кроме сюжета. Хз чем всех так впечатлила возможность игры за Эбби. И не сказать, что в её сюжете показали что-то рил крутое и интересное. Банальная байка о осиротевшей девочке-мальчике и как все с ним носятся. Графически и технически игра топ. Реально. Программисты и аниматоры Naughty Dog умеют в какую-то эльфийскую магию, не иначе. Стоит ли её проходить? Скорее да, чем нет. Импакт от оружия и прочие анимации сделаны супер. Мне лично на смерть Джоэла было вообще фиолетово. Я с самого анонса уже думал, что его не будет в живых. Почти угадал. Меня расстроила лишь концовка, где игроку тупо не дают выбора. Если бы он был, то тогда сюжетка Эбби бы имела смысл. Игроки, которые её полюбили (а такие есть) оставили бы её в живых. А другие убили бы её. В этой истории нет какого-то точного финала. Как там Томми в Джексоне, куда направилась Элли? Игра по сути закончилась ничем. Игрок преодолевает такой путь и лишь смотрит катсцену в игре. А прикиньте как было бы круто, если бы в финале дали выбор за кого играть в драке! И по итогу было бы две разные концовки. Но мистер Дракман не смог в интересный финал.
99%, что у этого гoвна ещё и привязка к PSN будет. А значит минус 170 стран. // Артём Ганник-Атаракс
Могут хоть всё своим псн обляпать, главное что бы денуву не ставили.
Да и пофиг, главное в сентябре Бог Войны выйдет а эта так себе игрулька.
В сентябре спэйсмарин 2 выйдет на*уй этого военного бога)))
А это еще че такое и почему он будет лучше?
Рагнарёк на пк.
Какой рагнарек? Я про спэйсмарин 2, вообще первый раз слышу
Ну это вполне логично учитывая что первую часть выпустили на хайпе сериала, так что 2 часть на pc стоит ждать в 2025 году.