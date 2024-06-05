Надёжный инсайдер поделился информацией о ПК-версии The Last of Us: Part 2

Больше года прошло с того момента, как PC-геймеры смогли погрузиться в мир постапокалиптической Америки в The Last of Us Part I. Релиз игры совпал с премьерой первого сезона сериала HBO по мотивам игры, подогрев интерес к продолжению истории Элли на ПК.

В начале 2024 года луч надежды промелькнул в виде утечки, сообщавшей о возможном релизе TLOU Part II на ПК в апреле. Пользователь Silknigth из X/Twitter поделился этой информацией в марте. Однако, как позже заявил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, некоторые из "сливов" Silknigth оказались ложными. С тех пор игра на ПК так и не вышла, а официальных данных о порте от Sony не поступало. Аккаунт Silknigth в X/Twitter также был удалён.

Известный инсайдер billbil-kun утверждает, что разработка ПК-версии TLOU Part II велась как минимум с 2021 года, а к ноябрю 2023 года игра была полностью готова к релизу.

Возникает вопрос: почему же тогда анонс и релиз до сих пор не состоялись? Инсайдер не знает настоящих причин отсрочки, но считает что Sony хочет приурочить выход ПК-версии игры к премьере второго сезона сериала The Last of Us, запланированного на 2025 год.