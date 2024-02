Naughty Dog может выпустить самостоятельный спин-офф The Last of Us, события которого будут посвящены брату Джоэла

С выходом The Last of Us: Part 2 игроки получили завершенную историю о двух братьях Миллерах, Джоэле и Томми. Первый был главным протагонистом оригинальной игры, а второй сыграл важную роль в сиквеле, хотя игрокам не дали возможности контролировать его персонаж. Несмотря на завершенность арки персонажей, существует шанс еще раз вернуться к ним и более детально узнать о Томми.

У разработчиков из студии Naughty Dog есть полностью готовый сюжет, посвященный брату Джоэла. Притом этот сюжет охватывает как события до оригинальной игры, так и после The Last of Us Part 2. Об этом сообщил лично глава студии Нил Дракманн в документальном фильме о производстве The Last of Us Part 2. По его словам, сценаристы разработали небольшую, но достаточно глубокую историю для Томми.

Вполне возможно, что сюжет с Томми был задуман как основной для невыпущенного сюжетного дополнения к The Last of Us Part 2. Очевидно, что эта часть не получит DLC, поэтому гораздо более вероятно увидеть эту историю в полноценном спин-оффе или в рамках сериала.