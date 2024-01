Naughty Dog назвала дату выхода документалки о создании The Last of Us 2

Студия Naughty Dog раскрыла, когда выйдет документальный фильм о разработке The Last of Us: Part 2. Ленту под названием Grounded 2 выпустят уже 2 февраля на YouTube, а также в рамках специального патча добавят в переиздание игры на PlayStation 5. С обновлением станут доступны и новые скины для Элли и Эбби.

В Grounded 2 команда Naughty Dog расскажет о том, как работала над дизайном и сценарием игры, поделится своими ощущениями от масштабной утечки данных о The Last of Us: Part 2. Документальный фильм о создании первой The Last of Us тоже можно посмотреть на YouTube — его выпустили в 2014 году.