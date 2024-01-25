Naughty Dog назвала дату выхода документалки о создании The Last of Us 2

Студия Naughty Dog раскрыла, когда выйдет документальный фильм о разработке The Last of Us: Part 2. Ленту под названием Grounded 2 выпустят уже 2 февраля на YouTube, а также в рамках специального патча добавят в переиздание игры на PlayStation 5. С обновлением станут доступны и новые скины для Элли и Эбби.
В Grounded 2 команда Naughty Dog расскажет о том, как работала над дизайном и сценарием игры, поделится своими ощущениями от масштабной утечки данных о The Last of Us: Part 2. Документальный фильм о создании первой The Last of Us тоже можно посмотреть на YouTube — его выпустили в 2014 году.
Сначала tlou2 потом спустя 3 месяца remaster теперь еще и документалка, а потом сборник из 1.2 части на продажу объявят, лищь бы не заниматся портированием на рс.
как бы пофиг не жду, лучше расскажите зачем слили Джойла падлы
Не уверен что это будет кому-то интересно