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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 014 оценок

Naughty Dog назвала дату выхода документалки о создании The Last of Us 2

Simple Jack
Новости

Студия Naughty Dog раскрыла, когда выйдет документальный фильм о разработке The Last of Us: Part 2. Ленту под названием Grounded 2 выпустят уже 2 февраля на YouTube, а также в рамках специального патча добавят в переиздание игры на PlayStation 5. С обновлением станут доступны и новые скины для Элли и Эбби.

В Grounded 2 команда Naughty Dog расскажет о том, как работала над дизайном и сценарием игры, поделится своими ощущениями от масштабной утечки данных о The Last of Us: Part 2. Документальный фильм о создании первой The Last of Us тоже можно посмотреть на YouTube — его выпустили в 2014 году.

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-2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
User_200

Сначала tlou2 потом спустя 3 месяца remaster теперь еще и документалка, а потом сборник из 1.2 части на продажу объявят, лищь бы не заниматся портированием на рс.

0
ALEX-220

как бы пофиг не жду, лучше расскажите зачем слили Джойла падлы

-1
Робот Колдун

Не уверен что это будет кому-то интересно

-2