Новый патч для The Last of Us: Part 2 Remastered исправляет ошибку с трофеями и бонусными очками

Студия Naughty Dog выпустила небольшое обновление для The Last of Us Part 2 Remastered на PlayStation 5 общим размером чуть более 250 МБ, в котором исправлены различные ошибки и мелкие технические неполадки.

В частности, в официальном журнале изменений к обновлению говорится, что оно исправляет проблему, из-за которой бонусные очки не начислялись после получения трофеев, в том числе трофеев, полученных из сохранения, импортированного с PlayStation 4.

Данное обновление не вносит в игру никаких нововведений, а лишь улучшает пользовательский опыт. По словам некоторых игроков, плохой баланс персонажей в режиме No Return делает невозможным игру за Джоэла, но Naughty Dog пока никак не отреагировала на эти жалобы, поэтому пока неизвестно, будут ли выпущены новые обновления.

Релиз The Last of Us Part 2 Remastered состоялся 19 января только на PlayStation 5 и был воспринят публикой и критиками весьма неоднозначно.