ПК-порт The Last of Us Part 2 все ближе? Композитор обмолвился о подготовке "новых версий"

Один из самых известных композиторов в игровой индустрии, прославившийся благодаря тесному сотрудничеству с Naughty Dog, сказал несколько лишних слов. Густаво Сантаолалья упомянул о подготовке "новых версий" второй истории Элли и Джоэла.

The Last of Us Part 2 можно смело считать одним из самых успешных проектов последнего поколения в каталоге Sony. Уже некоторое время ходят слухи о том, что разработчики трудятся над версией для PlayStation 5 и ПК. Масла в огонь подлил аргентинский музыкант.

В недавнем интервью Густаво Сантаолалья упомянул подготовку "новых версий" игры, а также упомянул о специальной функции, с помощью которой игроки смогут выбирать композиции.

В новых изданиях вы сможете заставить меня играть определенные композиции, и, в общем, я не могу сказать больше, чем это.

Появление The Last of Us Part 2 на PlayStation 5 и PC кажется очевидным. Sony стремится выпустить обновленные версии своих хитов предыдущего поколения, а также пригласить к игре любителей ПК.

Дебют The Last of Us Part I (ремейк) в Steam и Epic Games Store состоялся в марте, но не обошлось без проблем, и проект можно с уверенностью считать худшим портом, разработанным для PlayStation. Игра изобиловала ошибками, поэтому в день дебюта насладиться историей смогли лишь немногие. Iron Galaxy Studios (авторы новой версии) и Naughty Dog систематически выпускают новые обновления и сейчас игра в гораздо более хорошем состоянии.