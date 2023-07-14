ПК-порт The Last of Us Part 2 все ближе? Композитор обмолвился о подготовке "новых версий"

Один из самых известных композиторов в игровой индустрии, прославившийся благодаря тесному сотрудничеству с Naughty Dog, сказал несколько лишних слов. Густаво Сантаолалья упомянул о подготовке "новых версий" второй истории Элли и Джоэла.
The Last of Us Part 2 можно смело считать одним из самых успешных проектов последнего поколения в каталоге Sony. Уже некоторое время ходят слухи о том, что разработчики трудятся над версией для PlayStation 5 и ПК. Масла в огонь подлил аргентинский музыкант.
В недавнем интервью Густаво Сантаолалья упомянул подготовку "новых версий" игры, а также упомянул о специальной функции, с помощью которой игроки смогут выбирать композиции.
В новых изданиях вы сможете заставить меня играть определенные композиции, и, в общем, я не могу сказать больше, чем это.
Появление The Last of Us Part 2 на PlayStation 5 и PC кажется очевидным. Sony стремится выпустить обновленные версии своих хитов предыдущего поколения, а также пригласить к игре любителей ПК.
Дебют The Last of Us Part I (ремейк) в Steam и Epic Games Store состоялся в марте, но не обошлось без проблем, и проект можно с уверенностью считать худшим портом, разработанным для PlayStation. Игра изобиловала ошибками, поэтому в день дебюта насладиться историей смогли лишь немногие. Iron Galaxy Studios (авторы новой версии) и Naughty Dog систематически выпускают новые обновления и сейчас игра в гораздо более хорошем состоянии.
Главное не давать при создании порта игру Iron Galaxy, а то не дай бог оподливятся ещё сильнее чем с TLOU 1.
Просто оставлю это здесь.
https://gamegpu.com/игры/nixxes-software-ob-yavlyaet-sistemnye-trebovaniya-dlya-porta-ratchet-clank-rift-apart-na-pk
Скоро новый виток полыхающих пуканов)) Запасаемся попкорном!
И ведь порт делает ваш богоподобный nixxes. Ой а как так то? А шо это))
Если ты думал меня испугать этими системными требованиями - у тебя не вышло)
Просто сопоставь мой конфиг в профиле с пресетом "Amazing ray-tracing" в системных требованиях и уймись.
Ничего не напоминает?))
1. Причём здесь твой конфиг? Я про портировщиков.
2. 3070?? Это в которой обгрызанные 8 гб?? Сочувствую. Это уже заранее мертвяк. Одноразовая затычка. Деньги на ветер.
Уймись))
ЗЫ Там указаны просто "высокие" настройки. И скинул я их к тому что бы показать что требования такие же как у ластухи. И портировщик тут вообще не причём)
Ты не мог это сразу сказать? Вся наша дискуссия была только что построена именно на этом недопонимании.
Если бы ты сказал что там такие же требования как и в ластухе, я вообще за конфиг бы не заикнулся, т.к ты высказал свою претензию без конкретного обоснования того, о чём ты вообще хотел подискутировать.
Что касается вот этого провокационного высера (см.ниже, выделено жирным шрифтом в спойлере):
Я вообще не понял к чему это ты написал. Да 8 гб видеопамяти далеко не везде хватает на убер-ультра настройках, но к слову: в той же ластухе на ультра настройках с пониженным стримингом текстур и с включенным DLSS их всё ещё хватает даже на моём относительно высоком разрешении с небольшим запасом, в киберпанке нехватка видеопамяти вообще не ощущается и на геймплее никак не отражается, тоже самое я могу сказать и про любой современный резик - любая нехватка видеопамяти в современной ААА-игре компенсируется быстрой оперативной памятью, а если и оперативки будет не хватать - на этот случай предусмотрен файл подкачки для дебилов.
Игра на ПК в первую, не зашла. Может из-за багов, может из-за атмосферы, не моё.
Я думаю, она не должна строго всем зайти. Этож не ведьмак 3))
Так и В3 не должен всем зайти
Да я прикалываюсь конечно. Ни одна игра не понравится все одновременно.
Ну первую портанули, осталось и вторую, так-что анонс не за горами
Вот кого должна была играть Белла Рамзи - Женщину с ножом у горла. И вопросов бы не было.
Жду на PS5
Не давно прошел первую часть и может для своего времени она и была шедевром на PS3, но для ПК в 2023 это относительно крепки середнячок с не много бесящей концовкой. Я даже дополнение не стал проходит, не заинтересовало.
Среднячок? Как бэ не так
С немного бесящей концовкой? Ты походу не слышал какие срачи по поводу решения Джоэла в конце игры ходили в рунете ещё в 2014)))
Насчёт Ластухи 2. Остудите пуканы. Игра главным образом пилилась под пс4, в отличие от 1-ой части (ремейк которой делался сугубо под пс5), так что требования будут уровня анчартед.
Эх, вот бы хотя бы в 1 часть поиграть, а то до сих пор жду патч с оптимизацией
Их вышло уже несколько
Все работает уже давно, о чем ты?
Играю на 1660 super, для этой игры ее должно хватать для высоких настроек, но реальность такова, что приходится кастрировать графику чтобы не просаживалась хотябы ниже 50 кадров на средних настройках….Оптимизация отвратительная🤢
С чего ты решил, что этой бюджетной карты должно хватать для Высоких настроек?
Игра является ремейком с ПС5. В которой гпу является аналогом RTX 2080.
С чего вы олухи взяли что огрызок 1660 чего то вам там обязан??