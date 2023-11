ПК-версия на подходе? Инсайдеры сообщили о грядущем релизе версии The Last of Us Part 2 для PlayStation 5

The Last of Us Part 2 уже скоро выйдет на PlayStation 5, сообщает авторитетный датамайнер.

Об этом сообщил PlayStationSize, который недавно опубликовал довольно загадочное сообщение. Затем он подтвердил, что речь идет о PS5-версии The Last of Us Part 2, которая появилась в базе данных PlayStation Store

Известный инсайдер Том Хендерсон пообщался со своими источниками, и те подтвердили эту информацию. Пока неясно, когда будет объявлено об этом, но учитывая, что до церемонии The Game Awards осталось всего несколько недель и она состоится ранним утром 8 декабря, официальный анонс может состояться нескоро. Вполне вероятно, что вместе с представлением PS5-версии The Last of Us Part 2 будет анонсирован и порт на ПК, но инсайдеры не дали комментариев по этому поводу.

Релиз сиквела The Last of Us состоялся ещё в 2020 году для PlayStation 4. По данным компании Sony, The Last of Us Part II разошлась тиражом более четырех миллионов копий по всему миру, став самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 на тот момент.

Успех The Last of Us привел к тому, что телеканал HBO адаптировал игру для создания телесериала. Первый сезон собрал в среднем 32 млн зрителей за серию. Съемки второго сезона начнутся в январе 2024 года, а выход на экраны запланирован на 2025 год.