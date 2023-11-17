The Last of Us Part 2 уже скоро выйдет на PlayStation 5, сообщает авторитетный датамайнер.
Об этом сообщил PlayStationSize, который недавно опубликовал довольно загадочное сообщение. Затем он подтвердил, что речь идет о PS5-версии The Last of Us Part 2, которая появилась в базе данных PlayStation Store
Известный инсайдер Том Хендерсон пообщался со своими источниками, и те подтвердили эту информацию. Пока неясно, когда будет объявлено об этом, но учитывая, что до церемонии The Game Awards осталось всего несколько недель и она состоится ранним утром 8 декабря, официальный анонс может состояться нескоро. Вполне вероятно, что вместе с представлением PS5-версии The Last of Us Part 2 будет анонсирован и порт на ПК, но инсайдеры не дали комментариев по этому поводу.
Релиз сиквела The Last of Us состоялся ещё в 2020 году для PlayStation 4. По данным компании Sony, The Last of Us Part II разошлась тиражом более четырех миллионов копий по всему миру, став самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4 на тот момент.
Успех The Last of Us привел к тому, что телеканал HBO адаптировал игру для создания телесериала. Первый сезон собрал в среднем 32 млн зрителей за серию. Съемки второго сезона начнутся в январе 2024 года, а выход на экраны запланирован на 2025 год.
Вместо этого повесточного мусора лучше бы призрак тсусимы портанули бы, или даже infamous second son
Инфеймос трешак же. И графика там ни о чем уже. Я в нее часа 4 наиграл и снес
Да в Инфеймосе там нет особо ничего нового, как и прошлые части на один манер,хотя я его весь прошел,в отличие от нудной Цусимы , лично как по мне так себе.
оооооооооооооооо щяс бы обе хорошо зашли- но 2 я жду больше
ты так написал как будто вся планета играла- ага.
В заголовке новости
ПК-версия на подходе? Инсайдеры сообщили о грядущем релизе версии The Last of Us Part 2 для PlayStation 5. Причем здесь пк вообще?
Пишите уже нормально ПК-версия на подходе? Инсайдеры сообщили о грядущем релизе The Last of Us Part 2 для версий PС
Фу, уберите
Дак там кругом повесточки во 2 части .....
Да, первая лучшая.
Нее вторая круче, как не крути, хотя хочется чтоб первая была.
Да нет там особо ничего, ну показали там один ролик -типа чпокаются, да еще как чмокаются и всё, эта хрень всё. Сама игра классная.
Выходит, во второй части вас только сцена "кекса" смущает?) Да там почти каждый сантиметр пропитан повесткой, начиная от персонажей, и заканчивая сценарием (а также провисанием в плане качества геймплея во второй половине игры).
Меня там ничего не смущает, там ничего нет,скипаешь если уж так не нравится что-то там и все, главное геймплей супер, я всю игру прошел на релизе, мне понравилос )
Вместе с анонсом PS5 версии анонсируют РС порт. Точно так же было и с Uncharted, и с Last of Us Part 1, и с Horizon Forbidden West Complete Edition
Horizon Forbidden West Complete Edition, пи#дит как дышит. Когда она вышла на рс?
Она анонсирована но не вышла пока что.Должна в начале 2024 года выйти
Предыдущей шапке чел сказал что анонсировали порт анчартеда тлоу и зачем то добавил этот список не вышедшую игру.
уже анонс был ау проснись.
Какой в жопу релиз, релиз был 3 года назад.
Как раз вчера интересовался , и искал информацию о грядущих экзах Сони на ПК.Надеюсь долго ждать не придется , а то вообще играть не во что
Дак играть и не в чего, да это так, годных игр нет , один шлак не оптимизированный , только время жаль на "это" тратить, а что минусы , что плюсы, все равно ничего не выиграешь, лохотрон.
Да ,помню времена когда на Е3 анонсировали какой то там Сплинтер Целл ,Принца Персии ,булет Сторм или же Прототип,и каждый пытался чем то превзойти конкурента .А сейчас один онлайн шлак ,где раз за разом делаешь одно и тоже ,и детки радуются .ни тебе хороших сюжетных игр ,ни тебе нового ИП.Застой одним словом
Splinter Cell -это шедевр , теория хаоса, Пандора тумороу, двойной агент. Таких игр сейчас нет, хотя вроде собираются возрождать серию, посмотрим, но что-то долго.
Пока продаются всякие онлайн дрочильны с лутом ,хороших игр можно не ждать .К сожалению сюжетные игры продаются плохо . У основной массы на столько низкое айкью ,что они готовы тратить деньги на сезонные пропуски , на всякие скинчики и т.д В размере 100-200$ + ,но потратить на качественную одиночную игру 60$ жаба душит . Ведь там надо играть всего 10 часов ,а не 3000-4000 часов которыми прожигаешь драгоценное время и так короткой жизни .Но это дело каждого !Просто я считаю если тебе на жалко несколько сотен долларов тратить на онлайн игру ,то что б поддержать индустрию и в частности одиночную игру ,можно заплатить 50-60 долларов
ну и чё они получили с этой прибылью? сюжеты делали на плаву были все, перешли на игро-сервис- так и смотришь новости последнее время- то увольнение, то студии дохнут, то прибыли ни какой, то обосруться на пустом месте так вдобавок их уже и игроки ненавидят, злая прибыль получается.