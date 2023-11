По словам венгерского технического журналиста, ремастер The Last of Us: Part 2 выйдет в начале 2024 года

Но про ПК-версию пока ничего не известно.

В котле последних слухов о скором анонсе ремастера The Last of Us: Part 2 для PlayStation 5 появилась новая информация. По данным венгерского технического журналиста, Sony и Naughty Dog выпустят нативную версию The Last of Us 2 для PS5 в начале 2024 года.

Просто чтобы вы знали: The Last of Us Part II Remastered выйдет в начале 2024 года (Sony прислала письмо с инструкциями для получения пресс-копии). Это касается версии для PlayStation 5, о версии для ПК пока ничего не известно.

Напомним, сегодня авторитетный инсайдер и датамайнер сообщили о скором анонсе (и возможном релизе) PS5-версии The Last of Us Part 2. Предполагаемый анонс может состояться в следующем месяце на The Game Awards 2023, но может быть сделан и раньше.

Фанаты уже давно просят выпустить "родную" версию The Last of Us Part 2 на PlayStation 5. На сегодняшний день игрокам приходится играть в версию игры для PS4 на консоли Sony, хотя и с улучшенной производительностью. Вполне вероятно, что ПК-версия выйдет через 3-6 месяцев после релиза этого ремастера.

В начале 2024 года игроков на ПК ждет Horizon Forbidden West: Complete Edition, которая пока не имеет точной даты выхода.